Menkeu Purbaya Sebut Perekonomian Indonesia 2025 Tumbuh di Tengah Tekanan Global

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan perekonomian Indonesia tumbuh solid sepanjang 2025. Pertumbuhan mencapai 5,11 persen (yoy) di tengah tekanan global.

Purbaya menjelaskan pertumbuhan tersebut didukung konsumsi rumah tangga yang naik 4,98 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh sebesar 5,09 persen. Inflasi terkendali rendah di 2,92 persen sesuai sasaran pemerintah.

"Kita patut bersyukur, di tengah gejolak global tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (14/7).

Ia menyampaikan tingkat pengangguran turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025. Angka ini lebih baik dari 4,91 persen tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,25 persen dari 8,57 persen pada periode sama.

Pemerintah terus konsisten memberi paket stimulus ekonomi setiap kuartal sepanjang 2025. Total anggaran mencapai Rp110,7 triliun untuk memperkuat kebijakan fiskal bagi masyarakat.

"Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendongkrak konsumsi domestik. Dukungan juga diperkuat untuk pelaku UMKM, sektor padat karya, serta program perumahan," ujarnya.

Pemerintah memberikan dukungan program magang dan diskon tiket transportasi saat liburan. Pemberdayaan generasi muda juga jadi strategi jaga momentum pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan domestik.