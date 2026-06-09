Orang yang Tumbuh dalam Kemiskinan Biasanya Membawa 9 Kebiasaan Tak Terlihat Ini hingga Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kemiskinan tidak hanya memengaruhi kondisi finansial seseorang saat ini. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa pengalaman tumbuh dalam keterbatasan ekonomi dapat membentuk pola pikir, kebiasaan, dan cara seseorang memandang dunia bahkan hingga usia dewasa.

Menariknya, banyak dari kebiasaan ini tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang mungkin telah mencapai stabilitas finansial, memiliki pekerjaan yang baik, atau menjalani kehidupan yang nyaman.

Namun, jejak pengalaman masa kecil dalam kondisi serba kekurangan sering kali tetap tersimpan dalam perilaku sehari-hari.

Tentu saja, tidak semua orang yang tumbuh dalam kemiskinan akan memiliki kebiasaan yang sama. Faktor keluarga, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup lainnya juga berperan besar. Namun, menurut berbagai temuan psikologi, ada beberapa pola yang cukup umum ditemukan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat sembilan kebiasaan tak terlihat yang sering dibawa hingga dewasa oleh orang-orang yang tumbuh dalam kemiskinan.

1. Sulit Merasa Aman Secara Finansial

Salah satu dampak psikologis paling umum dari masa kecil yang penuh keterbatasan adalah perasaan bahwa uang bisa hilang kapan saja.

Bahkan ketika kondisi ekonomi sudah membaik, sebagian orang tetap merasa cemas tentang masa depan keuangan mereka. Mereka mungkin memiliki tabungan yang cukup, tetapi masih khawatir tidak mampu membayar kebutuhan mendadak atau takut kembali mengalami masa-masa sulit.

Psikolog menyebut fenomena ini sebagai "financial insecurity mindset", yaitu pola pikir yang terus mengantisipasi kemungkinan terburuk karena pengalaman masa lalu telah mengajarkan bahwa stabilitas bisa berubah sewaktu-waktu.