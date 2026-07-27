Berkeinginan untuk Memiliki Hubungan yang Lebih Baik dengan Orang Tua? Tinggalkan 10 Perilaku Ini

orang tua dan anak / foto: Magnific/senivpetro
JawaPos.com - Jalinan dengan orang tua adalah salah satu hubungan yang paling mendalam dalam kehidupan seseorang.
Namun seiring dengan bertambahnya usia, baik anak maupun orang tua mengalami berbagai perubahan — baik fisik, emosional, maupun sosial.
Terkadang, tanpa disadari, perilaku atau sikap tertentu dapat menjadi penghalang dalam menciptakan keharmonisan.
Dilansir dari Geediting penelitian psikologi menunjukkan bahwa untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan penuh kasih dengan orang tua di usia dewasa, ada beberapa kebiasaan yang perlu ditinggalkan.
Berikut adalah 10 perilaku yang sebaiknya Anda lepaskan jika ingin meningkatkan hubungan dengan orang tua Anda:
1. Menyimpan Kebencian atas Kesalahan Masa Lalu
Banyak orang dewasa masih menyimpan luka emosional dari pola asuh yang kurang baik di masa lalu.
Namun, psikologi menganjurkan pentingnya untuk memproses dan melepaskan kebencian tersebut.
Menyimpan rasa benci hanya akan memperburuk hubungan.
Memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi menyingkirkan beban emosional agar dapat berinteraksi dengan orang tua dengan cara yang lebih matang dan penuh kedamaian.
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