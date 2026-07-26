Kenali Sejak Dini, 9 Perilaku Toxic yang Sering Muncul dalam Hubungan

ilustrasi orang toxic. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Berinteraksi dengan orang yang memiliki perilaku toxic dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental maupun emosional. Sikap dan kebiasaan mereka sering kali menguras energi, memicu stres, bahkan memengaruhi rasa percaya diri orang di sekitarnya.
Karena itu, mengenali ciri-ciri perilaku toxic menjadi langkah penting agar Anda dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah pola perilaku yang kerap ditunjukkan oleh individu dengan kecenderungan toxic. Memahami karakteristik tersebut dapat membantu Anda menetapkan batasan yang tepat dan menghindari pengaruh negatif dalam hubungan sosial.
Mengutip laporan dari GE Editing, berikut sembilan perilaku toxic yang sebaiknya diwaspadai dan dihindari menurut perspektif psikologi.
1. Mereka selalu benar
Hidup atau berinteraksi dengan seseorang yang selalu benar bisa sangat melelahkan.
Orang-orang toxic cenderung percaya bahwa mereka selalu benar dan orang lain salah.
Mereka sulit menerima pendapat yang berbeda dan berjuang keras membuktikan pendapat meskipun itu berarti menyakiti perasaan orang lain.
2. Mereka terus-menerus berperan sebagai korban
Pernahkah Anda memiliki teman atau kolega yang tampaknya selalu menjadi pihak yang menerima musibah dalam hidup?
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