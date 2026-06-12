Pernah Menjadi Anak Nakal? Anda Akan Mengenali 9 Tanda Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap orang memiliki masa lalu yang tidak selalu rapi. Ada yang tumbuh sebagai anak yang penurut, ada pula yang sering dianggap “anak nakal” oleh orang tua, guru, atau lingkungan sekitar.

Menariknya, label tersebut tidak selalu berarti seseorang memiliki karakter buruk. Dalam banyak kasus, kenakalan masa kecil justru merupakan bentuk eksplorasi, rasa ingin tahu yang tinggi, atau respons terhadap lingkungan yang dihadapi.

Psikologi modern menunjukkan bahwa pengalaman menjadi “anak nakal” dapat membentuk kepribadian dan cara berpikir seseorang hingga dewasa.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), jika Anda dulu sering dimarahi karena melanggar aturan atau membuat masalah, mungkin beberapa ciri berikut akan terasa sangat akrab.

1. Anda Tidak Mudah Menerima Aturan Begitu Saja

Salah satu ciri yang sering ditemukan pada orang yang dulunya dianggap “nakal” adalah kecenderungan untuk mempertanyakan aturan. Mereka tidak serta-merta menerima sesuatu hanya karena “memang sudah begitu”.

Menurut psikologi, sikap ini berkaitan dengan kebutuhan akan otonomi dan kemampuan berpikir kritis. Saat masih kecil, mungkin Anda sering dimarahi karena terlalu banyak bertanya atau tidak mengikuti aturan tanpa alasan yang jelas. Namun ketika dewasa, sifat tersebut justru dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih rasional.

Anda lebih tertarik memahami alasan di balik suatu aturan daripada sekadar mematuhinya.

2. Anda Sangat Menghargai Kebebasan