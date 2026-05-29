Orang Tua yang Mengikuti Tren Parenting ala Selebriti, Biasanya Memiliki 7 Kecemasan Tersembunyi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, tren pengasuhan ala selebriti merajalela di media sosial.

Dari metode tidur bayi, gaya komunikasi, hingga “rutinitas harian keluarga,” figur publik seolah menjadi rujukan utama bagi banyak orang tua.

Mereka terlihat tenang, harmonis, dan sempurna. Namun di balik kebiasaan meniru para pesohor ini, psikologi menemukan adanya lapisan kecemasan yang tak selalu disadari.



Mengikuti tren bukanlah hal yang salah, namun pola ini kerap terkait dengan tekanan emosional tertentu—terutama ketika orang tua merasa harus menyamai kehidupan yang tampil di layar.

Dilansir dari Geediting, terdapat 7 kecemasan tersembunyi yang sering dialami oleh orang-orang yang terobsesi dengan gaya pengasuhan selebriti.



1. Kecemasan Tidak Menjadi “Orang Tua yang Cukup Baik”



Banyak selebriti menggambarkan kehidupan pengasuhan yang rapi, lembut, dan selalu penuh kesabaran.

Bagi sebagian orang tua, ini dapat memunculkan rasa takut bahwa diri mereka tidak cukup ideal.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-discrepancy theory—jarak antara “versi ideal” dan “versi nyata” dapat memicu stres berkepanjangan.



2. Takut Anak Kalah Start dari Anak Orang Lain



Ketika melihat anak para selebriti tumbuh dengan fasilitas premium, pendidikan alternatif, hingga lingkungan kreatif yang luar biasa, sebagian orang mulai cemas bahwa anak mereka akan “tertinggal.”



Rasa cemas ini sering berakar pada social comparison bias, yaitu kebiasaan membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain berdasarkan gambaran yang sangat terkurasi.



3. Kecemasan Sosial Karena Merasa Harus Ikut Tren



Mulai dari metode baby-led weaning, pola tidur 12 jam, hingga teknik komunikasi non-direktif—setiap tren populer dapat membuat seseorang merasa harus ikut serta agar tidak dianggap ketinggalan zaman.



Tekanan untuk tampil sesuai standar kelompok ini memicu fear of social exclusion: ketakutan tidak mendapatkan penerimaan dari lingkungan sosialnya.



4. Kekhawatiran Terhadap Penilaian Orang Lain



Pengasuhan selebriti sering diglorifikasi sebagai bentuk parenting paling modern.

Akibatnya, orang yang mengikutinya bisa merasa cemas jika tidak dapat menampilkan gaya pengasuhan yang sama—terutama di media sosial.



Mereka takut dikritik, dibandingkan, atau dianggap kurang kompeten.



5. Kecemasan Tentang Kendali atas Masa Depan Anak



Ketika melihat selebriti menyediakan berbagai aktivitas unggulan untuk anak mereka, sebagian orang tua tergugah oleh kecemasan: “Apakah aku sudah menyiapkan masa depannya dengan cukup?”



Rasa ini dapat menimbulkan pola overplanning dan menghilangkan spontanitas dalam keluarga.



6. Kecemasan Finansial Terselubung



Mengikuti gaya hidup selebriti sering berarti mengikuti pengeluaran mereka: produk premium, alat edukasi mahal, dekorasi kamar anak, hingga kegiatan tambahan yang tidak murah.



Pada akhirnya, kecemasan finansial muncul karena pengasuhan berubah menjadi kompetisi terselubung—padahal kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda.



7. Ketakutan Gagal Menjadi Figur Orang Tua yang “Inspiratif”



Sosok selebriti sering dipandang sebagai figur inspiratif yang menyeimbangkan karier, kehidupan pribadi, dan pengasuhan dengan sangat mulus.



Bagi sebagian pengikutnya, muncul kecemasan mendalam bahwa mereka tidak akan pernah menjadi sosok yang menginspirasi seperti itu—baik bagi anak maupun lingkungan sekitarnya.



Kesimpulan: Mengasuh Bukan Kompetisi, Melainkan Perjalanan



Pengasuhan selebriti bisa menghibur dan menginspirasi, tetapi tidak seharusnya menjadi standar universal.