Jantung Tiba-Tiba Berdebar karena Cemas? Coba 6 Kebiasaan Ini agar Tubuh Kembali Stabil dan Tenang

JawaPos.Com - Perasaan cemas sering datang tanpa peringatan. Pikiran terasa penuh, napas mulai tidak nyaman, lalu jantung mendadak berdetak lebih cepat dari biasanya.

Kondisi seperti ini sering membuat banyak orang panik karena tubuh terasa tidak stabil dan sulit dikendalikan.

Saat kecemasan muncul, tubuh memang akan merespons secara otomatis.

Sistem saraf bekerja lebih aktif sehingga detak jantung meningkat, otot menegang, dan pikiran menjadi lebih sensitif terhadap berbagai hal di sekitar.

Masalahnya, banyak orang justru semakin takut ketika merasakan jantung berdebar.

Kepanikan tersebut akhirnya membuat tubuh semakin sulit tenang dan rasa cemas terus membesar.

Padahal dalam banyak situasi, tubuh sebenarnya hanya membutuhkan waktu dan kebiasaan yang tepat agar sistem saraf kembali stabil.

Kebiasaan kecil yang dilakukan secara perlahan dapat membantu tubuh merasa lebih aman dan rileks saat kecemasan datang.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam kebiasaan sederhana yang bisa membantu menenangkan tubuh ketika jantung tiba-tiba berdebar karena cemas.

1. Mengatur Napas Secara Perlahan agar Tubuh Tidak Semakin Panik

Saat rasa cemas muncul, napas biasanya menjadi lebih cepat dan pendek tanpa disadari.

Kondisi ini membuat tubuh merasa seperti sedang berada dalam situasi darurat sehingga jantung berdetak semakin kuat.

Karena itu, salah satu cara paling sederhana untuk membantu tubuh kembali tenang adalah mengatur napas secara perlahan.

Tarik napas dalam beberapa detik, tahan sebentar, lalu hembuskan secara perlahan.