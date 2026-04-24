Orang Tua yang Terlalu Melindungi Bisa Membentuk Anak Lebih Cemas, Ini Penjelasan Lengkap Berdasarkan Penelitian

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Rasa sayang, kekhawatiran, dan keinginan untuk melindungi sering kali menjadi dasar dalam mengambil keputusan pengasuhan.

Namun, tidak semua niat baik selalu berujung pada dampak yang positif.

Dalam beberapa kasus, pola asuh yang terlalu protektif justru dapat membentuk anak menjadi lebih cemas.

Hal ini bukan karena orang tua berniat buruk, melainkan karena cara mereka merespons rasa takut dan kekhawatiran tanpa disadari “ditiru” oleh anak.

Berdasarkan artikel dari YourTango berjudul “Gaya Pengasuhan Umum yang Dikaitkan dengan Anak yang Lebih Cemas — Bahkan Ketika Orang Tua Bermaksud Baik, Menurut Penelitian” oleh Nicole Weaver (20 April 2026), ada beberapa penjelasan penting mengenai bagaimana kecemasan bisa terbentuk dari pola asuh.

1. Anak meniru kecemasan orang tua

Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung lebih mirip dengan orang tuanya dibandingkan faktor genetik semata. Ini karena anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika orang tua sering terlihat khawatir atau takut, anak akan menangkap sinyal tersebut dan menganggapnya sebagai respons yang “normal”.

2. Perilaku orang tua yang terlalu cemas ikut memengaruhi

Anak sangat peka terhadap ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuh orang tua. Bahkan tanpa disadari, kekhawatiran kecil yang sering ditunjukkan bisa membentuk pola pikir anak bahwa dunia adalah tempat yang penuh ancaman.