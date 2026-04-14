Jangan Diabaikan! Ini 13 Tanda Anak Mulai Menutup Diri dan Menjauh secara Emosional dari Orang Tuanya

Memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak dimana mereka bisa terbuka dan berbagi emosi adalah dambaan setiap orang tua.

Namun, sering kali sulit menciptakan kondisi seperti itu, karena anak-anak biasanya tidak berbagi hanya karena orang tua memintanya.

Viviana McGovern, LMFT, CEO dan direktur klinis di Full Vida Therapy mengatakan bahwa anak-anak perlu merasa aman secara emosional untuk terbuka dan tidak menutup diri dari orang tuanya.

Lebih lanjut, McGovern menjelaskan, anak-anak perlu merasa didengar, bukan dihakimi. Selain itu, mereka perlu tahu ketika mereka terbuka, mereka akan mendapatkan dukungan dari Anda, orang tuanya.

Ada 13 tanda seorang anak mulai menutup diri dari orang tuanya dan menjauh secara emosional.

Dimulai dari pendapat McGovern yang mengungkapkan ada empat kemungkinan seorang anak tidak merasa cukup aman untuk berkomunikasi secara bebas dengan orang tuanya.

1. Mereka sering menutup diri ketika orang tuanya mengajukan pertanyaan kepada mereka atau sekadar memberikan jawaban satu kata.

2. Mereka tampak sangat gugup atau terlalu berhati-hati di sekitar orang tuanya.

3. Mereka hanya berbagi hal-hal dangkal tentang kehidupan mereka dan menghindari hal-hal yang lebih emosional.

4. Mereka merasa lebih nyaman cerita ke teman sebaya, guru, atau orang dewasa lainnya.

Sementara itu, Victoria Grinman, PhD, LCSW-R, psikoterapis dan pendiri Growing Kind Minds LLC dan The Round Table Mentorship membagi anak yang tidak merasa cukup aman untuk terbuka kepada orang tuanya kedalam dua kategori dasar dimana tiap kategori memiliki tandanya masing-masing.

Tanda-Tanda yang Jelas

Menurut Dr. Grinman, tanda-tanda yang jelas terlihat dari seorang anak yang menutup diri dengan orang tuanya, seperti:



1. Menolak berkomunikasi (Menghindar)