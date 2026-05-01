7 Tanda Unik pada Anak yang Kelak Tumbuh Menjadi Pribadi Sukses dan Disukai Banyak Orang

JawaPos.Com - Perkembangan seorang anak sering kali menyimpan banyak hal menarik yang tidak selalu disadari sejak awal.

Sikap, kebiasaan, hingga cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dapat menjadi gambaran kecil tentang bagaimana mereka akan tumbuh di masa depan.

Dalam keseharian yang terlihat biasa, terselip tanda-tanda unik yang perlahan membentuk karakter kuat dan penuh daya tarik.

Kesuksesan tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk diterima, dihargai, dan membawa pengaruh positif bagi orang lain.

Anak-anak yang memiliki kombinasi antara kecerdasan emosional, ketulusan, dan rasa percaya diri cenderung tumbuh menjadi pribadi yang disukai banyak orang.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh tanda unik yang sering terlihat pada anak-anak yang berpotensi menjadi sosok sukses di masa depan.

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Anak yang sering bertanya bukan sekadar ingin tahu, tetapi menunjukkan bahwa pikirannya aktif dan terbuka terhadap hal baru.

Mereka tidak puas dengan jawaban singkat dan cenderung ingin memahami sesuatu lebih dalam.

Rasa ingin tahu ini menjadi dasar penting dalam proses belajar. Ketika kebiasaan ini terus diasah, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah beradaptasi dan tidak takut menghadapi perubahan.

2. Mampu Berempati terhadap Orang Lain

Kemampuan memahami perasaan orang lain menjadi salah satu tanda yang sangat berharga.

Anak yang menunjukkan empati biasanya lebih peka terhadap lingkungan sekitar.

Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan bagaimana orang lain merasa.