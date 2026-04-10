Jika Anak-Anak Anda Selalu Memperhatikan 7 Hal Ini, Anda Telah Menjadi Orang Tua yang Lebih Baik daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

seseorang yang telah menjadi orang tua yang lebih baik.
JawaPos.com - Menjadi orang tua sering kali terasa seperti perjalanan tanpa peta. Tidak ada buku panduan yang benar-benar bisa menjawab semua situasi, dan tak jarang muncul keraguan: “Apakah saya sudah menjadi orang tua yang baik?”
Namun, menurut berbagai penelitian dalam psikologi perkembangan anak, ada tanda-tanda sederhana namun kuat yang menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Menariknya, tanda-tanda ini tidak selalu terlihat dari prestasi akademik atau perilaku sempurna anak, melainkan dari hal-hal kecil yang mereka lakukan setiap hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), jika anak-anak Anda secara konsisten menunjukkan tujuh hal berikut ini, kemungkinan besar Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sebagai orang tua—bahkan mungkin lebih baik dari yang Anda kira.
1. Mereka Merasa Aman untuk Menjadi Diri Sendiri
Salah satu indikator paling kuat dari pola asuh yang sehat adalah ketika anak merasa aman secara emosional. Mereka tidak takut menunjukkan perasaan, minat, bahkan sisi unik mereka.
Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung tidak merasa perlu “memakai topeng” untuk mendapatkan kasih sayang. Mereka tahu bahwa mereka diterima apa adanya—baik saat berhasil maupun saat gagal.
Apa artinya bagi Anda:
Anda telah menciptakan ruang aman (safe space), yang merupakan fondasi penting dalam perkembangan psikologis anak.
2. Mereka Berani Mengungkapkan Perasaan
Apakah anak Anda mengatakan, “Aku sedih,” “Aku marah,” atau bahkan “Aku kecewa”? Jika iya, itu bukan tanda kelemahan—itu tanda kekuatan.
Psikologi menunjukkan bahwa anak yang mampu mengidentifikasi dan mengekspresikan emosinya cenderung memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi.
