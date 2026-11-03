Kia Sonet Generasi Terbaru Mulai Diuji, Desain Berubah Total

Penampakan yang diduga Kia Sonet yang terekam kamera saat pengujian jalan raya. (carindianews)
JawaPos.com - Kia Sonet generasi terbaru mulai tertangkap kamera saat menjalani pengujian di India. Menariknya, SUV kompak tersebut tidak sekadar mendapatkan penyegaran desain, tetapi diperkirakan hadir sebagai model generasi baru dengan perubahan pada bodi, platform, hingga teknologi.
Dikutip dari RushLane, Senin (3/11/2026), prototipe Kia Sonet terbaru terlihat menjalani pengujian di kawasan Himalaya. Mobil tersebut masih menggunakan kamuflase untuk menyamarkan sejumlah bagian eksteriornya.
Pengujian di dataran tinggi ini menjadi bagian dari persiapan sebelum peluncuran yang diperkirakan berlangsung pada 2027.
Desain Eksterior Berubah Total
Dari sejumlah foto yang beredar, Kia Sonet terbaru terlihat membawa perubahan cukup signifikan pada bagian depan.
Sistem pencahayaannya menggunakan desain lampu utama terpisah atau split headlamp. Lampu utama ditempatkan di bagian bawah, sedangkan lampu DRL LED berada di posisi lebih atas.
Bagian kap mesin juga terlihat mengusung desain clamshell. Sementara itu, bentuk pintu depan dan belakang mengalami perubahan dengan garis bodi yang lebih tegas.
SUV ini juga diperkirakan menggunakan pelek berukuran 17 inci atau 18 inci dengan desain baru. Perubahan turut terlihat pada spion luar atau ORVM.
Pada bagian belakang, Kia Sonet generasi terbaru mendapatkan desain lampu kombinasi baru. Lampu belakang tersebut memiliki bentuk berbeda dari model saat ini dan tidak menggunakan desain yang saling terhubung.
Selain perubahan eksterior, Kia Sonet terbaru juga diperkirakan mendapatkan peningkatan teknologi keselamatan.
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