Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 3 November 2026 | 16.33 WIB

Kia Sonet Generasi Terbaru Mulai Diuji, Desain Berubah Total

Penampakan yang diduga Kia Sonet yang terekam kamera saat pengujian jalan raya. (carindianews) - Image

Penampakan yang diduga Kia Sonet yang terekam kamera saat pengujian jalan raya. (carindianews)

JawaPos.com - Kia Sonet generasi terbaru mulai tertangkap kamera saat menjalani pengujian di India. Menariknya, SUV kompak tersebut tidak sekadar mendapatkan penyegaran desain, tetapi diperkirakan hadir sebagai model generasi baru dengan perubahan pada bodi, platform, hingga teknologi.

Dikutip dari RushLane, Senin (3/11/2026), prototipe Kia Sonet terbaru terlihat menjalani pengujian di kawasan Himalaya. Mobil tersebut masih menggunakan kamuflase untuk menyamarkan sejumlah bagian eksteriornya.

Pengujian di dataran tinggi ini menjadi bagian dari persiapan sebelum peluncuran yang diperkirakan berlangsung pada 2027.

Desain Eksterior Berubah Total

Dari sejumlah foto yang beredar, Kia Sonet terbaru terlihat membawa perubahan cukup signifikan pada bagian depan.

Sistem pencahayaannya menggunakan desain lampu utama terpisah atau split headlamp. Lampu utama ditempatkan di bagian bawah, sedangkan lampu DRL LED berada di posisi lebih atas.

Bagian kap mesin juga terlihat mengusung desain clamshell. Sementara itu, bentuk pintu depan dan belakang mengalami perubahan dengan garis bodi yang lebih tegas.

SUV ini juga diperkirakan menggunakan pelek berukuran 17 inci atau 18 inci dengan desain baru. Perubahan turut terlihat pada spion luar atau ORVM.

Pada bagian belakang, Kia Sonet generasi terbaru mendapatkan desain lampu kombinasi baru. Lampu belakang tersebut memiliki bentuk berbeda dari model saat ini dan tidak menggunakan desain yang saling terhubung.

Berpotensi Dibekali ADAS Level 2

Selain perubahan eksterior, Kia Sonet terbaru juga diperkirakan mendapatkan peningkatan teknologi keselamatan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hanya 250 Unit, Dapatkan Kia Carens dan Sonet Limited Black Edition di GIIAS 2026 - Image
Otomotif

Hanya 250 Unit, Dapatkan Kia Carens dan Sonet Limited Black Edition di GIIAS 2026

Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.32 WIB

Kia Siapkan Carens dan Sonet Edisi Hitam Khusus GIIAS 2026, Unitnya Sangat Terbatas - Image
Otomotif

Kia Siapkan Carens dan Sonet Edisi Hitam Khusus GIIAS 2026, Unitnya Sangat Terbatas

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07.01 WIB

Suzuki Fronx Facelift 2027 Mulai Diuji, Mesin dan Fitur Keselamatan Berubah - Image
Otomotif

Suzuki Fronx Facelift 2027 Mulai Diuji, Mesin dan Fitur Keselamatan Berubah

Senin, 2 November 2026 | 14.36 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore