Kia Siapkan Carens dan Sonet Edisi Hitam Khusus GIIAS 2026, Unitnya Sangat Terbatas

JawaPos.com - Kia Sales Indonesia menghadirkan edisi khusus bertajuk Limited Black Edition untuk The all-new Carens dan The new Sonet dalam rangka menyambut Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kedua model tersebut diposisikan sebagai GIIAS Edition dan diproduksi dalam jumlah terbatas, yakni 150 unit untuk Carens dan 100 unit untuk Sonet.

Edisi spesial ini membawa sejumlah pembaruan pada tampilan eksterior dan nuansa kabin. Selain itu, terdapat penambahan fitur untuk pengalaman berkendara yang lebih premium dan eksklusif.

Kia menyatakan pemesanan awal (pre-booking) akan dibuka mulai 25 Juli 2026 melalui seluruh jaringan dealer resmi di Indonesia. Karena statusnya sebagai GIIAS Edition, kedua model hanya tersedia selama periode penyelenggaraan pameran.

VP Commercial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho mengatakan tren konsumen saat ini tidak hanya mencari kendaraan untuk kebutuhan mobilitas. Mereka juga menginginkan kendaraan yang merepresentasikan gaya hidup dan karakter pribadi.

“Melalui Limited Black Edition, kami menghadirkan pilihan yang lebih eksklusif bagi konsumen yang menginginkan sentuhan berbeda pada The all-new Carens maupun The new Sonet. Sebagai GIIAS Edition, model ini kami hadirkan dalam jumlah terbatas sehingga memberikan nilai eksklusivitas lebih bagi para pelanggan," ujar Welly Nugroho, VP Commercial Kia Sales Indonesia.

Pada sektor eksterior, Kia menerapkan konsep all-black yang memberikan tampilan lebih tegas pada kedua model. Penyegaran terlihat pada sejumlah detail, seperti Tiger Nose Grille di The new Sonet serta gloss black mirror cover dan gloss black door handle pada The all-new Carens.

Selain itu, kedua mobil juga mendapatkan front dan rear skid plate serta dark emblem yang memperkuat kesan eksklusif dan sekaligus mempertahankan identitas desain masing-masing model.

Kia menyebut berbagai elemen khusus tersebut dapat dilihat langsung oleh pengunjung di booth mereka selama GIIAS 2026.