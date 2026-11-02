Suzuki Fronx Facelift 2027 Mulai Diuji, Mesin dan Fitur Keselamatan Berubah

JawaPos.com - Suzuki tengah menyiapkan penyegaran untuk Fronx. Crossover bergaya SUV coupe tersebut tertangkap kamera sedang menjalani pengujian jalan di India dengan sejumlah perubahan pada desain, fitur keselamatan, hingga sektor mesin.

Mengutip RushLane, Senin (2/11/2026) prototipe Fronx facelift masih menggunakan kamuflase. Namun, beberapa detail pembaruan mulai terlihat, termasuk desain gril depan dan penggunaan rem cakram pada roda belakang.

Pembaruan ini diperkirakan meluncur pada 2027. Suzuki juga berpotensi membekali Fronx dengan teknologi keselamatan yang lebih lengkap untuk meningkatkan daya saing di segmen crossover kompak.

Berpotensi Dapat ADAS Level 2

Dari foto prototipe yang beredar, Suzuki masih mempertahankan karakter desain Fronx saat ini, termasuk konfigurasi lampu depan terpisah atau split headlamp.

Perubahan terlihat pada bagian gril yang mendapat desain baru. Area tengah gril juga diduga disiapkan untuk pemasangan sensor radar sebagai perangkat pendukung Advanced Driver Assistance System (ADAS).

Jika terealisasi, fitur keselamatan tersebut berpotensi mencakup Adaptive Cruise Control, pengereman darurat otomatis, Lane Keeping Assist, hingga pengaturan lampu jauh otomatis.

Selain itu, prototipe juga memperlihatkan indikasi penggunaan rem cakram belakang. Sebagai perbandingan, Fronx yang saat ini dipasarkan di India masih menggunakan rem tromol di bagian belakang.

Mesin 1.200 cc Berpotensi Berganti Perubahan menarik lainnya terdapat pada sektor dapur pacu. Suzuki Fronx facelift diperkirakan menggunakan mesin Z-Series 1.200 cc tiga silinder untuk menggantikan mesin K-Series 1.200 cc empat silinder.