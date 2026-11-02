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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 3 November 2026 | 02.52 WIB

PEVS 2026 Ditutup, Catat 35.257 Pengunjung Selama Empat Hari

PEVS 2026 resmi berakhir mencatat 35.257 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan. (Dyandra) - Image

PEVS 2026 resmi berakhir mencatat 35.257 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan. (Dyandra)

JawaPos.com - Pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 resmi berakhir pada Minggu (1/11/2026). Selama empat hari penyelenggaraan, pameran kendaraan listrik tersebut berhasil menarik 35.257 pengunjung hingga pukul 15.00 WIB.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pameran yang berlangsung di Jakarta itu baru ditutup pada pukul 18.00 WIB.

Ajang ini menghadirkan berbagai produk kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta industri pendukung ekosistem elektrifikasi.

Ketua Umum PERIKLINDO Moeldoko mengatakan, tingginya jumlah pengunjung menunjukkan respons positif masyarakat terhadap perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Dia juga mengapresiasi dukungan peserta dan penyelenggara yang turut menyukseskan pameran tersebut, termasuk program cashback yang menjadi salah satu daya tarik bagi calon konsumen.

"Melihat suasana pameran yang tetap ramai dan antusiasme pengunjung yang tidak surut sejak hari pertama hingga penutupan, kami merasa bangga. Kami juga mengapresiasi inisiatif Dyandra melalui program cashback yang memberikan dampak dalam menarik minat masyarakat," ujar Moeldoko dalam acara penutupan PEVS 2026.

Moeldoko menambahkan, PERIKLINDO akan terus menjadi jembatan komunikasi antara pelaku industri kendaraan listrik dan pemerintah, terutama dalam menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi sektor tersebut.

Dia juga mengajak seluruh distributor dan agen kendaraan listrik untuk tetap optimistis terhadap prospek pasar kendaraan listrik nasional.

Cashback Rp 200 Juta Jadi Daya Tarik

Direktur Dyandra Promosindo Rumpoko Hadi mengatakan, capaian pengunjung PEVS 2026 menjadi gambaran meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Salah satu program yang menarik perhatian adalah cashback dengan total nilai hingga Rp 200 juta untuk pembelian kendaraan listrik roda dua maupun roda empat.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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