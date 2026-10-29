Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 29 Oktober 2026 | 21.48 WIB

PEVS 2026 Resmi Dibuka, Ekosistem Kendaraan Listrik Punya Peran Penting agar Terus Tumbuh

Hari ini, Kamis (29/10) Pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Dony/JawaPos.com) - Image

Hari ini, Kamis (29/10) Pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com – Pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (29/10). Ajang yang berlangsung hingga 1 November 2026 ini menjadi salah satu upaya mendorong perkembangan industri dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Tahun ini mengusung tema The Future of Clean and Efficient Mobility, PEVS 2026 tidak hanya menghadirkan kendaraan listrik, tetapi juga memperlihatkan perkembangan teknologi dan berbagai sektor pendukung mobilitas elektrifikasi.

Pameran tahun ini melibatkan 38 merek dari berbagai sektor. Ini menunjukkan bahwa perkembangan kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan produsen mobil dan sepeda motor.

Tetapi juga mencakup infrastruktur pengisian daya, transportasi publik, serta layanan pendukung lainnya.

Hadir dalam pembukaan acara, Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Gusti PutuSuryawirawan, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, serta Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta, yang mewakili Menteri Perindustrian.

Dalam sambutan Menteri Perindustrian yang disampaikan Dirjen ILMATE, Setia Diarta, pemerintah mengungkapkan bahwa perkembangan industri kendaraan listrik nasional menunjukkan tren positif.

 

"Melihat data hingga Agustus 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 541.000 unit. Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis kendaraan, mulai dari roda dua, roda tiga, roda empat, kendaraan komersial, hingga kendaraan khusus," ujarnya.

Pertumbuhan juga terlihat pada pangsa pasar kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV), khususnya untuk segmen roda empat.

Sementara Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menilai kendaraan listrik memiliki peran penting dalam perubahan sistem mobilitas dan pemanfaatan energi di masa depan.

"Peralihan menuju kendaraan listrik membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pengembangan industri tidak cukup hanya mengandalkan penjualan kendaraan, tetapi juga perlu disertai kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar," ujarnya

Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), misalnya, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenyamanan pengguna. Infrastruktur yang memadai dibutuhkan agar masyarakat dapat menggunakan kendaraan listrik untuk berbagai kebutuhan perjalanan.

Selain itu, kebutuhan terhadap tenaga ahli di bidang elektrifikasi menjadi peluang bagi lembaga pendidikan dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pengembangan teknologi baterai dan sistem daur ulang juga menjadi bagian penting dalam membangun industri kendaraan listrik yang berkelanjutan.

Optimisme terhadap pasar kendaraan listrik turut terlihat dari perkembangan penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) di Indonesia.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PEVS 2026 Digelar 29 Oktober, Hadirkan 38 Brand Kendaraan Listrik - Image
Otomotif

PEVS 2026 Digelar 29 Oktober, Hadirkan 38 Brand Kendaraan Listrik

Jumat, 23 Oktober 2026 | 05.09 WIB

Penjualan Kendaraan Listrik Meningkat, Perklindo Targetkan PEVS 2026 Catatkan Nilai Transaksi hingga Rp 500 Miliar - Image
Otomotif

Penjualan Kendaraan Listrik Meningkat, Perklindo Targetkan PEVS 2026 Catatkan Nilai Transaksi hingga Rp 500 Miliar

Sabtu, 23 Mei 2026 | 06.02 WIB

PEVS 2026 Jadi Panggung Future Mobility, Dari EV, Hybrid hingga Kendaraan Udara - Image
Otomotif

PEVS 2026 Jadi Panggung Future Mobility, Dari EV, Hybrid hingga Kendaraan Udara

Jumat, 22 Mei 2026 | 05.55 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore