Bukan Sekadar Logo Baru, DFSK Andalkan E5 Plus untuk Menggoda Konsumen Mobil Hybrid

JawaPos.com - DFSK tidak hanya memperkenalkan identitas visual baru untuk lini kendaraan komersial di ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026. Pabrikan asal Tiongkok tersebut juga memperkuat posisinya di segmen kendaraan penumpang melalui teknologi elektrifikasi.

Salah satu produk yang menjadi perhatian adalah DFSK E5 Plus. Sebuah SUV berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang menawarkan kombinasi mesin bensin dan motor listrik.

Bahkan sejumlah teknologi serta fitur dibenamkan yang membuatnya cukup rasional untuk dipertimbangkan sebagai kendaraan keluarga.

Kehadiran dua pendekatan produk tersebut memperlihatkan upaya DFSK membangun identitas yang lebih jelas.

Kendaraan komersial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis, sedangkan lini kendaraan penumpang dikembangkan dengan menitikberatkan teknologi, konektivitas, kenyamanan, dan pengalaman berkendara.

DFSK Perkenalkan Emblem Baru untuk Kendaraan Komersial

Dalam ajang PEVS 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 29 Oktober hingga 1 November 2026, PT Sokonindo Automobile memperkenalkan emblem baru khusus untuk lini kendaraan komersial DFSK.

Pembaruan ini bukan merupakan perubahan merek atau rebranding secara keseluruhan. Emblem baru tersebut hanya digunakan pada kendaraan komersial untuk memberikan pembeda visual sekaligus mempertegas karakter produk yang menyasar konsumen bisnis.

COO PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, mengatakan pembaruan identitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara pengguna kendaraan penumpang dan kendaraan komersial.