DFSK Gelar Program Menggiurkan di PEVS 2026, Subsidi Gelora E Tembus Rp 85 Juta

DFSK Gelora E menjadi salah satu model yang ditawarkan dalam program menarik di PEVS 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - DFSK menghadirkan sejumlah program penawaran khusus untuk kendaraan listrik selama pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 29 Oktober hingga 1 November 2026.
Program tersebut mencakup subsidi trade-in hingga Rp 85 juta untuk DFSK Gelora E, fasilitas wall charger beserta instalasi, serta perawatan berkala gratis untuk sejumlah model.
Penawaran ini menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan listrik untuk operasional bisnis maupun penggunaan sehari-hari.
Berdasarkan keterangan resmi PT Sokonindo Automobile, subsidi trade-in untuk DFSK Gelora E Blind Van mencapai Rp 80 juta.
Sementara itu, varian Gelora E Minibus mendapatkan subsidi sebesar Rp 85 juta. Selain subsidi, DFSK juga menawarkan wall charger gratis beserta biaya instalasi dengan panjang kabel hingga lima meter.
Adapun program perawatan berkala gratis diberikan untuk kendaraan dalam lini EC Series dan DFSK E5 Plus, dengan periode serta ketentuan yang berbeda.
Rincian Program menarik DFSK di PEVS 2026
Berikut daftar program penawaran yang disiapkan DFSK selama PEVS 2026:
|Model atau program
|Penawaran
|DFSK Gelora E Blind Van
|Subsidi trade-in Rp 80 juta
|Wall charger
|Subsidi trade-in Rp 85 juta
|Wall charger
|Gratis unit dan instalasi, panjang kabel hingga 5 meter
|EC Series
|Gratis perawatan berkala selama 5 tahun atau 200.000 km, maksimal 10 kali perawatan dasar
|DFSK E5 Plus
|Gratis perawatan berkala selama 5 tahun atau 100.000 km, maksimal 10 kali perawatan dasar, termasuk suku cadang dan jasa
Seluruh program berlaku sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Konsumen dapat meminta informasi lebih lanjut mengenai persyaratan program kepada tim DFSK selama pameran berlangsung.
Gelora E untuk Kebutuhan Bisnis
DFSK Gelora E menjadi salah satu model yang ditawarkan dalam program tersebut. Kendaraan listrik ini tersedia dalam varian Blind Van dan Minibus dengan fungsi penggunaan berbeda.
Varian Blind Van ditujukan untuk pengangkutan barang dan distribusi, sedangkan Minibus dapat digunakan untuk transportasi penumpang maupun kebutuhan operasional usaha lainnya.
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