Scomadi Luncurkan Frank Sanderson Red Edition di IMOS 2026, Skuter seharga LCGC

Scomadi Turismo Technica 200W Frank Sanderson Red Edition. Skuter ini dibanderol Rp 121 juta on the road (OTR) Jakarta. (Dok. Scomadi)
JawaPos.com - Scomadi merayakan tiga tahun kehadirannya di Indonesia dengan memperkenalkan skuter edisi khusus Turismo Technica 200W Frank Sanderson Red Edition. Model tersebut akan dipamerkan dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.
Edisi spesial ini mengambil nama salah satu pendiri Scomadi, Frank Sanderson. Mengusung warna Guards Red dengan kombinasi aksen Lightning Yellow, model tersebut menjadi representasi warisan desain dan DNA balap Scomadi yang identik dengan gaya klasik Inggris.
General Manager Sales Scomadi Indonesia Aditya Ardianto mengatakan, IMOS memiliki arti khusus bagi perjalanan merek tersebut di Indonesia.
"lMOS merupakan ajang yang istimewa bagi Scomadi, karena merek ini pertama kali diperkenalkan di sini pada tahun 2023 dengan kehadiran salah satu pendirinya, Frank Sanderson. Kini, kami dapat merayakan pencapaian penting ini dengan model istimewa yang dinamai berdasarkan pendirinya: Turismo Technica 200W Frank Sanderson Red Edition,” kata Aditya dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/11).
Adapun Turismo Technica 200W Frank Sanderson Red Edition dibanderol Rp 121 juta on the road (OTR) Jakarta.
Sejak masuk ke pasar Indonesia pada 2023, Scomadi terus mengembangkan kehadirannya sebagai merek skuter bergaya klasik dengan sentuhan modern. Untuk merayakan tiga tahun perjalanannya, Scomadi juga akan menggelar acara khusus pada 7 November 2026 di Scomadi Experience Center, Jakarta Selatan.
Acara tersebut akan melibatkan lebih dari 20 komunitas skuter dan sepeda motor. Sementara di IMOS 2026, Scomadi akan menempati Hall 9 D1 dengan membawa sejumlah model andalan serta aksesori terbarunya.
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