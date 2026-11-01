Triumph Speed Twin 1200 TFC Debut di IMOS 2026, Hanya Ada 750 Unit di Dunia

JawaPos.com - Triumph Motorcycles Indonesia akan memperkenalkan Speed Twin 1200 TFC untuk pertama kalinya di Indonesia dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026. Pameran tersebut berlangsung pada 20-29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Melalui PT Moto World International, Triumph akan membawa sejumlah lini sepeda motornya dengan mengusung perpaduan desain klasik Inggris, teknologi modern, dan performa khas merek tersebut.

Speed Twin 1200 TFC menjadi salah satu model unggulan yang akan dipamerkan. Motor ini diproduksi secara terbatas hanya 750 unit di seluruh dunia. Jumlah tersebut membuatnya menjadi salah satu model eksklusif Triumph yang menyasar penggemar dan kolektor sepeda motor.

Director Triumph Motorcycles Indonesia (PT Moto World International) Joe Frans mengatakan, kehadiran Speed Twin 1200 TFC menjadi salah satu bentuk penawaran khusus Triumph bagi penggemar sepeda motor premium di Indonesia.

"Bagi kolektor sepeda motor di Tanah Air, inilah Triumph yang sangat dinantikan. Speed Twin 1200 TFC semakin memperkuat posisi Triumph di segmen sepeda motor premium modern classic, dengan menawarkan kombinasi eksklusif antara warisan British, performa modern dan rancangan Triumph Factory Custom,” ungkap Joe dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/11).

Selain itu, Triumph juga menghadirkan jajaran 400 Series yang menawarkan pilihan sepeda motor bagi pengendara dari berbagai kalangan. Seri ini menggabungkan desain khas Triumph dengan performa yang mudah dinikmati.

Sementara itu, Pengunjung IMOS 2026 juga berkesempatan menjajal sejumlah model 400 Series melalui fasilitas test ride yang disediakan selama pameran.