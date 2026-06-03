Scomadi Owners Indonesia Ramaikan Jakarta Mods May Day 2026, Tebar Semangat Budaya Skuter Klasik

JawaPos.com - Komunitas Scomadi Owners Indonesia meramaikan gelaran Jakarta Mods May Day 2026 dengan menghadirkan lebih dari 20 anggotanya. Mereka bergabung bersama ratusan pecinta skuter dan komunitas Mods dalam parade yang berlangsung meriah di Jakarta.

Kegiatan diawali dengan titik kumpul di kawasan Monumen Nasional (Monas). Dari lokasi tersebut, para peserta memulai konvoi yang menjadi simbol perayaan budaya Mods, yang identik dengan kebebasan berekspresi, kecintaan terhadap musik, gaya hidup, serta budaya skuter yang telah berkembang selama puluhan tahun.

Dalam parade tersebut, deretan skuter Scomadi mencuri perhatian berkat tampilannya yang menggabungkan nuansa klasik khas Inggris dengan sentuhan teknologi masa kini.

Keterlibatan Scomadi dalam acara ini mempertegas hubungan erat merek tersebut dengan budaya Mods. Scomadi dikenal sebagai satu-satunya produsen skuter yang menghadirkan varian khusus bertema Mods.

Komitmen tersebut sebelumnya juga ditunjukkan melalui peluncuran Turismo Technica 200w Mods Edition pada ajang Indonesia International Motor Show 2026. Model edisi spesial itu dirancang sebagai penghormatan terhadap sejarah dan nilai-nilai yang melekat pada komunitas Mods.

Turismo Technica 200w Mods Edition mengusung filosofi yang merefleksikan kebebasan berekspresi, warisan budaya, serta semangat budaya skuter yang autentik. Beragam detail desain yang terinspirasi dari karakter khas komunitas Mods turut memperkuat identitas model tersebut, sekaligus menegaskan keterkaitan antara skuter, musik, gaya hidup, dan ekspresi personal.

"Gerakan Mods selalu menjadi bagian penting dari kalcer skuter, dan Scomadi bangga menjadi satu-satunya produsen skuter yang memiliki model Mods Edition khusus. Partisipasi kami dalam Jakarta Mods May Day bersama komunitas Scomadi Owners Indonesia menunjukkan komitmen kami untuk mendukung para pecinta skuter sekaligus melestarikan kalcer yang terus menginspirasi para pengendara di seluruh dunia," ujar Aditya Ardianto, General Manager Sales, Scomadi Indonesia.

Antusiasme anggota Scomadi Owners Indonesia dalam mengikuti Jakarta Mods May Day 2026 menjadi gambaran semakin kuatnya minat masyarakat terhadap budaya skuter klasik di Tanah Air. Kehadiran komunitas ini juga memperlihatkan eratnya hubungan antara Scomadi dan para penggunanya yang aktif menjaga semangat kebersamaan di dunia skuter.