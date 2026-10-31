KIA Bertransformasi di Jawa Timur, Azimut Group Ambil Alih Pengelolaan

JawaPos.com - Merek otomotif asal Korea Selatan, KIA, telah melakukan transformasi bisnis besar-besaran di Indonesia.

Jika sebelumnya operasional merek dipegang oleh grup Indomobil, kini pengelolaan KIA dipegang langsung oleh pihak prinsipal langsung dari Negeri Ginseng.

Bersamaan dengan langkah strategis itu, pihak prinsipal kemudian mempercayakan pengembangan penuh jaringan-jaringan penjualan serta layanan purna jual di wilayah Jawa Timur kepada PT Mobilindo Azimut Dante (Azimut Group).

Direktur Azimut Group, Frandy Budiharjo, menyatakan kesiapan dan optimismenya dalam menggarap pasar Jawa Timur yang sebelumnya dinilai belum tergarap secara maksimal.

"Jadi saat ini pemegang merek KIA di Jatim adalah kami. Kami sangat welcome karena sebelumnya memang KIA belum tergarap dengan serius di Jatim ini, dan saat ini kita diberi kepercayaan untuk mengembangkan seluruh wilayah Jawa Timur," ujar Frandy di sela penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Sebagai bukti keseriusan dalam menggarap potensi pasar otomotif di Jawa Timur, Azimut Group telah menyusun peta jalan ekspansi dealer secara masif.

Saat ini, pihak perusahaan tengah mematangkan pengoperasian dua dealer resmi di Surabaya serta satu dealer di Malang. Langkah ini akan disusul dengan pembukaan jaringan dealer baru di wilayah strategis Jawa Timur lainnya.

"Program kita saat ini adalah dua dealer di Surabaya dan satu dealer di Malang. Berikutnya mungkin kita akan buka di Jember dan juga buka di Kediri untuk menjangkau konsumen secara luas," jelas Frandy.