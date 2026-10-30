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Penulis: Dadang Kurnia
Jumat, 30 Oktober 2026 | 16.43 WIB

Jatim Diguyur Hujan Ringan, Tapi Suhu Panas Masih Terasa di Sejumlah Daerah

Hujan mengguyur wilayah Satelit Utara Surabaya pada Senin (26/10). (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Hujan mengguyur wilayah Satelit Utara Surabaya pada Senin (26/10). (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Memasuki pengujung Oktober 2026, cuaca di sebagian besar Jawa Timur menunjukkan dinamika yang cukup kontras. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memperkirakan sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Jumat (30/10).

Kendati potensi hujan mulai merata di beberapa kawasan, suhu udara yang panas dan terik terpantau masih tetap menyelimuti wilayah dataran rendah pada siang hari.

Berdasarkan data resmi prakiraan cuaca BMKG Juanda, potensi hujan ringan diprakirakan turun mulai menjelang siang hingga malam hari di beberapa daerah. Meliputi Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Lumajang, Jember, Kota Malang, Kota Batu, Probolinggo, Pasuruan, Tulungagung, Pacitan, dan Pamekasan.

Meskipun awan hujan mulai berdatangan dan membasahi sebagian daerah, suhu udara maksimum di Jawa Timur terpantau masih cukup tinggi dan panas menyengat. Terutama di kawasan dataran rendah.

BMKG mencatat suhu udara tertinggi hari ini menyentuh angka 36 derajat Celsius. Angka itu diperkirakan terjadi di Bojonegoro dan Sidoarjo. Sementara itu, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto mencatatkan suhu maksimum harian di kisaran 34 derajat Celsius.

Editor: Diar Candra
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