Jatim Diguyur Hujan Ringan, Tapi Suhu Panas Masih Terasa di Sejumlah Daerah

Hujan mengguyur wilayah Satelit Utara Surabaya pada Senin (26/10). (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Memasuki pengujung Oktober 2026, cuaca di sebagian besar Jawa Timur menunjukkan dinamika yang cukup kontras. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memperkirakan sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Jumat (30/10).
Kendati potensi hujan mulai merata di beberapa kawasan, suhu udara yang panas dan terik terpantau masih tetap menyelimuti wilayah dataran rendah pada siang hari.
Berdasarkan data resmi prakiraan cuaca BMKG Juanda, potensi hujan ringan diprakirakan turun mulai menjelang siang hingga malam hari di beberapa daerah. Meliputi Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Lumajang, Jember, Kota Malang, Kota Batu, Probolinggo, Pasuruan, Tulungagung, Pacitan, dan Pamekasan.
Meskipun awan hujan mulai berdatangan dan membasahi sebagian daerah, suhu udara maksimum di Jawa Timur terpantau masih cukup tinggi dan panas menyengat. Terutama di kawasan dataran rendah.
BMKG mencatat suhu udara tertinggi hari ini menyentuh angka 36 derajat Celsius. Angka itu diperkirakan terjadi di Bojonegoro dan Sidoarjo. Sementara itu, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto mencatatkan suhu maksimum harian di kisaran 34 derajat Celsius.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022