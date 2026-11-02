Rel Kereta Tertimbun Longsor di Jember, Perjalanan Sejumlah KA Alami Keterlambatan

JawaPos.com - Perjalanan sejumlah Kereta Api (KA) di wilayah Jawa Timur bagian timur mengalami keterlambatan parah akibat tanah longsor yang menutupi jalur rel kereta di petak Merawan–Kalibaru dan Sempolan–Ledokombo, Kabupaten Jember dan Banyuwangi, Senin (2/11).

Imbas cuaca ekstrem tersebut, setidaknya enam perjalanan KA jarak jauh maupun lokal mengalami keterlambatan signifikan, bahkan beberapa perjalanan harus memotong rute perjalanan dan memindahkan penumpang ke moda transportasi bus.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Ferdian Suryo Adhi Pramono, mengungkapkan bahwa per pukul 15.00 WIB, penanganan material longsor di rel kereta api berhasil diatasi sehingga jalur kereta sudah mulai bisa dilintasi kembali secara bertahap.

"Untuk saat ini per pukul 15.00 WIB tadi, sudah bisa dilewati dengan kecepatan terbatas. Untuk petak Merawan–Kalibaru dibatasi 20 km/jam, sedangkan petak Sempolan–Ledokombo sudah bisa 40 km/jam," kata Ferdian kepada JawaPos.com, Senin (2/11).

Ferdian merinci, perjalanan KA yang mengalami keterlambatan parah akibat longsoran rel di antaranya KA Wijayakusuma yang terlambat 2 jam, KA Ijen Express 2 jam, KA Mutiara Timur 1,5 jam, serta KA Tawangalun dan KA Logawa yang tertahan hingga di atas 4 jam.

Selain itu, perjalanan KA Pandanwangi, Probowangi, dan Mutiara Timur jalurnya disesuaikan hanya sampai Stasiun Jember. Sementara KA Tawangalun dan Logawa sempat tertahan di Kalibaru, serta Sri Tanjung di Glenmore. Perjalanan KA Pandanwangi arah Banyuwangi juga sempat dibatalkan.

Guna penanganan darurat penumpang, pihak PT KAI Daop 9 Jember memfasilitasi pengalihan penumpang KA Tawangalun dan KA Logawa menggunakan bus armada darat dari arah Banyuwangi menuju Stasiun Jember atau Stasiun Kalisat.

Atas ketidaknyamanan perjalanan yang dialami oleh para penumpang KA, BTP Kelas I Surabaya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat luas.