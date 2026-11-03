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Penulis: Dadang Kurnia
Selasa, 3 November 2026 | 15.32 WIB

BMKG Ungkap 20 Daerah Jatim Masuk Radar Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Ilustrasi cuaca ekstrem di Jawa Timur. (Dokumentasi Jawa Pos) - Image

Ilustrasi cuaca ekstrem di Jawa Timur. (Dokumentasi Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di Jawa Timur.

Sejumlah daerah di Jatim diprakirakan dilanda cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi pada periode 2 hingga 9 November 2026.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan mengungkapkan, potensi cuaca ekstrem ini meliputi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, kilat atau petir, angin kencang, puting beliung, hingga potensi terjadinya hujan es.

"Saat ini sebagian besar wilayah Jawa Timur telah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Diprakirakan dalam 7 hari ke depan akan terjadi cuaca ekstrem yang berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat," ujar Taufiq melalui siaran tertulisnya, Selasa (3/11).

Lebih lanjut, Taufiq menjelaskan bahwa potensi cuaca ekstrem ini dipicu oleh adanya gangguan gelombang atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO) yang melintasi wilayah Jatim.

Selain itu, fenomena ini diperkuat oleh adanya pola pertemuan angin (konvergensi), kondisi suhu muka laut perairan Selat Madura yang cukup hangat, serta atmosfer lokal yang labil. Kombinasi faktor tersebut sangat mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif yang masif di wilayah Jatim.   

Berdasarkan peringatan dini BMKG Juanda, daftar kabupaten dan kota di Jatim yang masuk zona rawan cuaca ekstrem sepekan ke depan meliputi Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Probolinggo, Kabupaten dan Kota Kediri, Nganjuk, Magetan, Kabupaten dan Kota Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.

Menghadapi potensi ancaman tersebut, Taufiq mengimbau masyarakat dan instansi terkait untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak.

Bagi masyarakat yang bermukim di wilayah dengan topografi curam, bergunung, atau tebing, diminta untuk lebih siaga terhadap potensi bencana ikutan seperti tanah longsor, banjir bandang, jalan licin, pohon tumbang, hingga berkurangnya jarak pandang.

Editor: Bintang Pradewo
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