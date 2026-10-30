JAC UrbanMover N90EV Perluas Pemanfaatan Truk Listrik di Sektor Logistik

JawaPos.com - Truk listrik JAC UrbanMover N90EV mulai dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan logistik di Indonesia. Kendaraan tersebut kini digunakan oleh PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (JBL) untuk mengangkut buah segar milik PT Sewu Segar Nusantara (SSN) di Makassar.

Pada tahap awal, JAC UrbanMover N90EV akan melayani distribusi produk buah segar di wilayah Makassar dan sekitarnya.

CEO PT Jasa Berdikari Logistics Tbk James Budiarto mengatakan, penggunaan truk listrik merupakan salah satu langkah perusahaan untuk mengembangkan layanan transportasi yang lebih efisien sekaligus memperhatikan dampak lingkungan.

“Implementasi truk listrik dalam distribusi buah segar merupakan bagian dari komitmen JBL untuk menghadirkan solusi logistik yang semakin efisien dan berkelanjutan. Bersama SSN, kami ingin menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan kebutuhan operasional pelanggan dapat berjalan seiring dengan upaya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan transportasi logistik,” ujar James dalam keterangannya, Jumat (30/12).

Melalui penggunaan kendaraan tersebut, JBL berharap kegiatan distribusi dapat berjalan lebih efisien sekaligus mengurangi emisi karbon dari aktivitas transportasi.

Sementara itu, SSN juga mulai menerapkan kendaraan listrik untuk mendukung proses distribusi dalam rantai pasoknya. Salah satu penggunaannya adalah untuk mengangkut pisang dari kebun menuju gudang.

Sebagai bagian dari Great Giant Foods (GGF), SSN turut menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengelola limbah agar memiliki nilai tambah. Upaya tersebut juga diperluas ke aktivitas logistik melalui penggunaan kendaraan listrik.