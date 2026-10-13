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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.55 WIB

SBD Gandeng SUN Elektrifikasi Armada, 150 EV Truck Diterapkan Bertahap

Armada distribusi mulai beralih ke listrik, SBD siapkan 150 EV Truck. (Istimewa) - Image

Armada distribusi mulai beralih ke listrik, SBD siapkan 150 EV Truck. (Istimewa)

JawaPos.com - Elektrifikasi kendaraan komersial mulai merambah sektor distribusi di Indonesia. Sukses Bersama Distributor (SBD), entitas distribusi Momogi Group, bekerja sama dengan SUN untuk mengoperasikan Electric Vehicle (EV) Truck dalam mendukung aktivitas distribusi.

Tahap awal operasional EV Truck dijadwalkan mulai Oktober 2026. Implementasi armada akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 150 unit.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya SBD mengembangkan sistem distribusi yang lebih efisien sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan konvensional berbahan bakar fosil.

150 EV Truck untuk Distribusi

Sebagai bagian dari ekosistem Momogi Group, SBD memiliki jaringan distribusi yang mencakup lebih dari 150 depo dan sub-distributor di berbagai wilayah Indonesia.

Jaringan tersebut digunakan untuk mendistribusikan portofolio Momogi Group yang kini mencapai lebih dari 100 SKU.

Dengan cakupan distribusi yang luas, kebutuhan terhadap kendaraan niaga dengan kemampuan operasional yang sesuai menjadi semakin penting.

Karena itu, elektrifikasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga harus disesuaikan dengan karakteristik rute, kebutuhan angkutan, serta kesiapan fasilitas pengisian daya.

Elektrifikasi Disesuaikan dengan Kebutuhan Operasional

Dalam kerja sama ini, SUN menyediakan solusi elektrifikasi kendaraan bisnis yang mencakup kendaraan listrik, infrastruktur pengisian daya, hingga perencanaan roadmap elektrifikasi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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