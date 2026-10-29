DFSK Perkuat Identitas Kendaraan Komersial Lewat Emblem Baru

Logo baru yang menempel di Gelora e, mobil listrik komersial DFSK. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - DFSK memperkenalkan emblem baru khusus lini kendaraan komersial dalam ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 29 Oktober hingga 1 November 2026.
Hal ini dilakukan untuk mempertegas identitas kendaraan komersial DFSK sekaligus membedakannya dari lini produk lain.
Meski demikian, perusahaan memastikan perubahan hanya berlaku pada emblem kendaraan komersial dan tidak mengubah identitas utama DFSK.
COO PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, mengatakan emblem baru tersebut dirancang untuk memperjelas karakter produk yang menyasar kebutuhan operasional pelaku usaha.
Menurut Franz, pemisahan identitas tersebut juga menjadi bagian dari pengelolaan merek dan merek dagang (trademark) secara lebih sistematis, dengan mempertimbangkan klasifikasi produk serta standar merek yang berlaku.
Sementara itu, lini kendaraan penumpang DFSK tetap diarahkan pada pengembangan kendaraan elektrifikasi, salah satunya melalui DFSK E5 Plus.
Franz menjelaskan perbedaan identitas tersebut juga mempertimbangkan karakteristik kebutuhan pengguna kendaraan penumpang dan kendaraan komersial.
"Kendaraan penumpang DFSK mengutamakan teknologi konektivitas dan kenyamanan berkendara," ujar Franz saat peluncuran, Kamis (29/10/2026).
Melalui pembaruan emblem ini, DFSK ingin membangun identitas yang lebih spesifik untuk setiap lini produk, sekaligus menyesuaikan pendekatan merek dengan kebutuhan konsumen di masing-masing segmen.
"Perubahan identitas visual tersebut tidak memengaruhi komitmen perusahaan terhadap kualitas produk, layanan purnajual, maupun dukungan kepada pelanggan," ujarnya.
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