Pakai Logo Baru Singa, Hanura Yakin Kader Lebih Semangat Menangkan Pemilu 2029

Ketua Task Force Partai Hanura Patrice Rio Capella. (Hanura)
JawaPos.com - Partai Hanura menyakini pergantian logo partai menjadi singa bisa memacu semangat kader untuk memenangkan Pemilu 2029.
Ketua Task Force Partai Hanura Patrice Rio Capella meminta seluruh kader agar mempromosikan logo baru partai ke akar rumput. Dengan begitu target yang dipasang bisa tercapai.
Hal itu ia sampaikan saat menggelar konsolidasi di Kota Bengkulu, Rabu (26/8) malam. Selain logo, Hanura juga memperbaharui mars, AD ART, dan struktur partai.
"Kita mengubah semua atribut Hanura, termasuk logo dengan new brand menjadi singa. Hanura instruksikan seluruh jajar dari pusat hingga ranting satu komando memakai branding baru ini," kata Rio.
Rio menjelaskan, logo singa memiliki filosofi kekuatan, semangat, keberanian mengambil keputusan, tangguh, dan punya daya tarung. Langkah ini sebagai bukti bahwa Hanura melakukan evaluasi total.
"Sehingga para caleg bisa menjadi singa-singa petarung Hanura untuk menang di Pemilu 2029," imbuhnya.
Rio mengaku sudah berkeliling di 8 provinsi untuk melihat respon para kader. Dia menilai terjadi peningkatan semangat setelah perubahan logo dilakukan.
"Mindset cara berpikir kader pun berubah. Ada keyakinan dan optimisme di kalangan kader, kita bisa bangkit kembali pada Pemilu 2029," jelasnya.
Hanura mulai saat ini mewajibkan seluruh jajaran di akar rumput menggunakan logo baru. Baik bendera, kop surat, papan DPC, kaos, dan sebagainya.
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Jawa Pos
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