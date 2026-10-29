Moeldoko Sebut Kendaraan Listrik Bisa Tekan Impor dan Subsidi BBM

JawaPos.com - Kendaraan listrik dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban anggaran negara.

Selain menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penggunaan kendaraan listrik juga berpeluang mengurangi polusi udara.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, mengatakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) membawa perubahan yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi otomotif, tetapi juga sektor energi dan lingkungan.

Hal itu disampaikan dalam pembukaan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menurut Moeldoko, berkurangnya polusi udara dapat mendukung kesehatan masyarakat.

"Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menekan biaya kesehatan sehingga anggaran negara bisa dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lainnya," kata Moeldoko.

Penggunaan kendaraan listrik juga dapat mengurangi konsumsi BBM, termasuk bahan bakar bersubsidi.

"Ketergantungan terhadap impor BBM dan kebutuhan anggaran subsidi energi berpotensi menurun," tambah Moeldoko.

Biaya Kendaraan Listrik Lebih Rendah Moeldoko turut menyoroti potensi penghematan biaya operasional bagi pengguna kendaraan listrik.