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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.28 WIB

Mitsubishi ASX VR-e Siap Meluncur, SUV Listrik Ini Bisa Ngebut 0-100 Km/Jam dalam 3,9 Detik

Desain eksterior Mitsubishi ASX VR-e. (Antara) - Image

Desain eksterior Mitsubishi ASX VR-e. (Antara)

JawaPos.com - Mitsubishi menyiapkan ASX VR-e, SUV listrik berperforma tinggi yang membawa semangat legendaris Lancer Evolution. Varian tertingginya, ASX VR-e GSR, diklaim mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam 3,9 detik.

Mobil ini menjadi salah satu upaya Mitsubishi Motors untuk mempertahankan warisan mobil berperforma tinggi, termasuk Lancer Evolution, di era kendaraan listrik.

Mengutip Antara, Senin (26/10), Mitsubishi ASX VR-e GSR model 2027 dijadwalkan meluncur di Australia pada November 2026.

CEO Mitsubishi Motors Australia, Shunichi Kihara, mengatakan ASX VR-e bukan menjadi akhir dari warisan Lancer Evolution. Mitsubishi masih membuka peluang untuk menghadirkan mobil dengan karakter performa serupa pada masa mendatang.

Menurut Kihara, Lancer Evolution dan Pajero merupakan bagian penting dari warisan merek Mitsubishi. Karena itu, perusahaan berupaya mempertahankan karakter kendaraan berperforma tinggi melalui model baru, termasuk ASX VR-e.

Spesifikasi Mitsubishi ASX VR-e

Mitsubishi ASX VR-e dikembangkan melalui kerja sama dengan perusahaan asal Taiwan, Foxtron. Di Taiwan, kendaraan listrik ini dipasarkan dengan nama Bria.

Model tersebut akan tersedia dalam empat varian di Australia. Namun, harga resminya belum diumumkan. Seluruh varian menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 57,7 kWh dengan dukungan pengisian daya cepat DC hingga 134 kW.

Varian LS, Aspire, dan Exceed dibekali satu motor listrik yang menggerakkan roda belakang. Motor tersebut menghasilkan tenaga 171 kW dan torsi 350 Nm.

Sementara itu, varian tertinggi GSR menggunakan dua motor listrik yang menggerakkan roda depan dan belakang. Konfigurasi tersebut menghasilkan tenaga gabungan 342 kW dan torsi 700 Nm. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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Sumber: ANTARA
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