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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 00.45 WIB

Hongqi E-HS9, SUV Listrik 5,2 Meter Bergaya Klasik Asal Tiongkok Masuk Indonesia

Hongqi E-HS9 mengusung filosofi Taihe Proportions yang memadukan harmoni, keseimbangan, dan estetika Timur dalam desain SUV listrik premium. (Istimewa) - Image

Hongqi E-HS9 mengusung filosofi Taihe Proportions yang memadukan harmoni, keseimbangan, dan estetika Timur dalam desain SUV listrik premium. (Istimewa)

JawaPos.com - Hongqi E-HS9 bukan sekadar SUV listrik berukuran besar. Di balik desainnya yang terlihat mewah dan berwibawa, terdapat filosofi Taihe yang mengutamakan harmoni, keseimbangan, dan proporsi sebagai identitas kendaraan.

Hongqi menerjemahkan kemewahan melalui keseimbangan desain, proporsi bodi, detail, serta identitas budaya yang menjadi bagian dari karakter produknya.

Pendekatan tersebut terlihat pada Hongqi E-HS9, flagship full-size electric SUV yang diperkenalkan di Indonesia. 

SUV listrik premium ini membawa filosofi Taihe melalui konsep Taihe Proportions, yang memadukan prinsip harmoni dan keseimbangan dengan bahasa desain modern.

Konsep serupa juga tercermin dalam Taihe Dian atau Hall of Supreme Harmony di Forbidden City, Beijing. Nilai harmoni tersebut kemudian menjadi salah satu inspirasi Hongqi dalam mengembangkan bahasa desain kendaraan modern.

Dalam desain mobil, keseimbangan tidak hanya berkaitan dengan bentuk simetris. Panjang bodi, tinggi kendaraan, posisi kabin, garis desain, bentuk wajah hingga detail eksterior turut menentukan karakter sebuah kendaraan.

Hongqi mulai mengembangkan bahasa desain baru sejak 2018 dengan menggabungkan identitas Tiongkok dan pendekatan modern.

Penerapan Taihe Proportions paling mudah terlihat dari keseluruhan bentuk E-HS9. Siluet yang panjang dan bodi yang tegap memberikan kesan berwibawa sekaligus menjaga keseimbangan visual antara bagian depan, kabin, dan belakang.

Karakter tersebut semakin kuat berkat dimensi E-HS9 yang memiliki panjang lebih dari 5,2 meter dengan wheelbase mencapai 3,1 meter.

Dimensi tersebut tidak hanya memperkuat tampilan sebagai SUV berukuran besar, tetapi juga mendukung ruang kabin yang luas.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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