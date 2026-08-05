Harga Promo MGS5 EV Mulai Rp 333 Jutaan, SUV Listrik RWD untuk Keluarga

JawaPos.com - MG Motor Indonesia menghadirkan MGS5 EV sebagai salah satu andalan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

SUV listrik itu ditawarkan dalam tiga varian, yakni Ignite, Magnify, dan Magnify Max. Model ini dengan mengusung filosofi "Because Everyone Matters" yang menitikberatkan pada kenyamanan, keamanan, serta efisiensi untuk seluruh anggota keluarga.

Melalui MGS5 EV, MG menawarkan kendaraan listrik yang tidak hanya mengedepankan teknologi modern, tetapi juga memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dengan biaya operasional yang lebih efisien dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE).

Salah satu daya tarik utama MGS5 EV yakni penggunaan sistem Rear Wheel Drive (RWD) yang dipadukan dengan 5-Link Rear Suspension. Kombinasi itu dirancang untuk menghasilkan pengendalian yang lebih stabil sekaligus meningkatkan kenyamanan saat melintasi berbagai kondisi jalan.

MG juga membekali MGS5 EV dengan Motion Comfort System, sebuah sistem terintegrasi yang membantu menghadirkan pengalaman berkendara lebih halus dan stabil. Teknologi ini bekerja saat menghadapi berbagai situasi, seperti pengereman mendadak maupun ketika berkendara di lalu lintas padat.

Hasilnya, guncangan di dalam kabin dapat diminimalkan sehingga membantu mengurangi risiko mabuk perjalanan, terutama bagi anak-anak.

Dari sisi kualitas, MGS5 EV dikembangkan dengan standar kualitas Eropa dan telah mengantongi pencapaian keselamatan global di tiga kawasan berbeda, yaitu EURO NCAP, ASEAN NCAP, dan Australia NCAP. Hal tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi konsumen yang mengutamakan aspek keamanan saat memilih kendaraan keluarga.

Untuk menunjang kenyamanan selama perjalanan, seluruh varian MGS5 EV juga dilengkapi Smart Multimedia Head Unit with Online Services yang memberikan kemudahan akses berbagai fitur hiburan dan konektivitas.