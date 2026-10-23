Yadea GT80 Tempuh 182 Km Sekali Cas, dari Gunung Bromo hingga Madura

JawaPos.com - Motor listrik untuk perjalanan jarak jauh masih menjadi perhatian calon pengguna. Yadea Indonesia mencoba menjawab tantangan tersebut melalui GT80 yang berhasil menempuh jarak 182 kilometer dalam sekali pengisian baterai, dari kawasan Gunung Bromo hingga Madura, Jawa Timur.

Pencapaian ini dilakukan melalui tantangan Yadea Go Beyond Limits 180+ Km on One Charge. Perjalanan tersebut melintasi beragam kondisi jalan, mulai dari jalur pegunungan hingga jalan raya antarkota.

Perjalanan dimulai dari Lereng Bromo Hotel, kemudian melewati Bukit Cinta Bromo, Nongkojajar, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya. Rombongan selanjutnya melintasi Jembatan Suramadu hingga mencapai Bebek Sinjay di Bangkalan, Madura.

Seluruh peserta yang terdiri dari influencer, anggota komunitas, dan pengguna motor listrik menyelesaikan perjalanan tanpa mengisi ulang baterai.

Tantangan ini juga dilakukan tanpa menggunakan baterai tambahan yang tersedia pada Yadea GT80. Artinya, perjalanan tersebut mengandalkan satu baterai untuk menempuh jarak lebih dari 180 kilometer.

Ketua Komunitas Molis Yadea Surabaya, Dedy Surjansah, dalam pernyataan resminya, Jumat (23/10) mengatakan perjalanan tersebut berhasil diselesaikan dengan sisa baterai 12 persen.

"Alhamdulillah, tantangan 180 kilometer berhasil terselesaikan. Dari Gunung Bromo ke Pulau Madura, kami berhasil menyelesaikan tantangan lebih dari 181 kilometer dengan kondisi sisa baterai 12 persen," ujar Dedy.

Selain jarak tempuh, kenyamanan berkendara menjadi aspek yang diuji selama perjalanan. Influencer Roofi Anggara, pemilik akun Instagram @Mahaciwaa, menilai suspensi dan respons tenaga GT80 mendukung perjalanan melalui beragam kondisi jalan.

Menurut Roofi, perjalanan dari pagi hingga tiba di Madura berlangsung tanpa kendala berarti. Ia juga menilai suspensi motor cukup nyaman ketika melewati jalan berlubang.