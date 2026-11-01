Cellcius C-01 Motor Listrik Ini Bisa Pakai 2 hingga 8 Baterai, Bobotnya Bisa Diatur

Sebuah konsep motor listrik hypersport bernama Cellcius C-01. (visordown)
JawaPos.com - Sebuah konsep motor listrik hypersport bernama Cellcius C-01 menawarkan pendekatan berbeda dalam penggunaan baterai.
Motor garapan Clandestine Design Group asal Australia ini mengandalkan delapan baterai modular yang bisa dilepas dan dipasang sesuai kebutuhan berkendara.
Berbeda dari motor listrik pada umumnya yang menggunakan satu paket baterai utama, Cellcius C-01 memiliki delapan modul baterai berbentuk heksagonal di sisi kanan dan kiri bodi.
Mengutip Visordown, Minggu (1/11/2026) masing-masing baterai memiliki kapasitas 3 kWh. Jika seluruhnya terpasang, kapasitas totalnya mencapai 24 kWh.
Konsep ini memungkinkan pengendara menentukan jumlah baterai yang dibawa. Semakin banyak baterai yang dipasang, semakin besar kapasitas energi yang tersedia untuk mendukung perjalanan.
Bobot Bisa Disesuaikan dengan Jumlah Baterai
Salah satu keunggulan konsep Cellcius C-01 adalah fleksibilitas bobot kendaraan. Dengan delapan baterai terpasang, bobot motor diklaim mencapai sekitar 220 kg.
Pengendara dapat melepas beberapa modul untuk mengurangi bobot sesuai kebutuhan perjalanan.
Pendekatan tersebut ditujukan untuk mengatasi salah satu tantangan motor listrik, yakni bobot baterai yang relatif besar. Untuk penggunaan harian, pengendara tidak harus membawa seluruh baterai.
Sementara itu, kapasitas penuh bisa dimanfaatkan ketika membutuhkan daya lebih besar untuk perjalanan yang lebih jauh.
Baterai Bisa Diisi di Stopkontak Rumah
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