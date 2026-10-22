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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 23 Oktober 2026 | 05.09 WIB

PEVS 2026 Digelar 29 Oktober, Hadirkan 38 Brand Kendaraan Listrik

PEVS 2026 berlangsung pada 29 Oktober–1 November di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Istimewa) - Image

PEVS 2026 berlangsung pada 29 Oktober–1 November di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Pameran kendaraan listrik PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 akan berlangsung pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Memasuki penyelenggaraan kelima, pameran ini menghadirkan lebih dari 38 brand kendaraan listrik dan industri pendukung.

Diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo bersama Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), PEVS 2026 akan menampilkan berbagai inovasi kendaraan listrik roda dua, roda empat, hingga teknologi mobilitas lainnya.

Sejumlah merek mobil yang berpartisipasi antara lain BAIC, BYD, Chery, Denza, DFSK, MAB, MG, Polytron, dan Wuling. Sementara itu, merek sepeda motor listrik yang hadir meliputi Alva, AHM, Indomobil E-Motor, Polytron, Selis, dan United.

Ketua Umum PERIKLINDO, Moeldoko, mengatakan PEVS menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kendaraan listrik.

"Peralihan menuju kendaraan listrik membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan kebijakan untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan komersial," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (22/10)

PEVS 2026 Perluas Teknologi Mobilitas

Mengusung tema The Future of Clean and Efficient Mobility, PEVS 2026 tidak hanya menampilkan kendaraan listrik darat, tetapi juga teknologi mobilitas udara dan laut.

Perluasan tersebut diwujudkan melalui Mobility Zone yang terbagi menjadi tiga sektor, yakni Land Mobility, Air Mobility, dan Marine Mobility.

Pada sektor Land Mobility, pengunjung dapat melihat berbagai kendaraan dan solusi transportasi, mulai dari bus listrik, kendaraan logistik, sepeda motor listrik, hingga infrastruktur pengisian daya.

Area ini juga melibatkan penyedia transportasi publik, seperti LRT Jakarta, Transjakarta, dan MRT Jakarta.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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