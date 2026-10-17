Elon Musk Pamer Tesla Roadster, Mobil Listrik Ini Bisa Terbalik hingga Terbang?

JawaPos.com - Tesla kembali menarik perhatian lewat demonstrasi Roadster generasi terbaru yang memperlihatkan kemampuan mobil bergerak dalam posisi terbalik, terlepas dari landasan, berputar di udara, hingga mendarat menggunakan pendorong gas terkompresi.

Aksi yang digelar di fasilitas pengujian SpaceX di dekat Waco, Texas, Amerika Serikat, tersebut menjadi sorotan di tengah penantian panjang terhadap mobil sport listrik yang pertama kali diperkenalkan pada 2017.

Tesla menggunakan alat hisap untuk menggerakkan Roadster terbalik di sepanjang tanjakan. Mobil kemudian terlepas, berputar di udara, dan mendarat sendiri menggunakan pendorong internal.

Kepala teknik kendaraan, Lars Moravy, mengatakan kipas di bawahnya dapat menghasilkan gaya tekan ke bawah hingga 2 g, dan Tesla menggunakan sistem multi-mode yang sama untuk uji coba terbalik di lintasan.

Pendaratan Roadster generasi terbaru. (Tesla)

CEO Tesla Elon Musk berucap sebelum aksi tersebut dimulai, kepada kerumunan bahwa keberhasilannya tidak dijamin: "mungkin akan berhasil," katanya. Setelah berhasil, ia semakin menunjukkan kehebatannya, mengklaim bahwa Roadster generasi berikutnya "pada dasarnya dapat terbang seperti roket" dan melakukan putaran serta manuver akrobatik lainnya sesuai perintah.

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Acara ini juga menyusul penundaan selama bertahun-tahun. Tesla pertama kali mempratinjau Roadster generasi kedua ini pada tahun 2017 untuk peluncuran awal tahun 2020.

Jadwal tersebut berulang kali tertunda, dan bahkan tanggal pengungkapan yang dikonfirmasi pun ditunda karena cuaca pada awal Oktober 2026.

CEO Tesla Elon Musk bersama Roadster generasi terbaru. (Tesla)

Tesla Roadster terbaru disiapkan menjadi mobil sport listrik dengan performa ekstrem sekaligus pengecualian di tengah ambisi Tesla mengembangkan teknologi berkendara otonom.

Elon Musk menyebut Roadster bakal menjadi satu-satunya model Tesla dalam jangka panjang yang dirancang untuk dikemudikan manusia, dengan teknologi yang diklaim mampu membawa performa mobil ke level berbeda.