Omoda & Jaecoo Uji Teknologi Parkir Pintar, Mobil Bisa Menjemput Pengguna

Omoda & Jaecoo kini memperkenalkan kemampuan kendaraan untuk mencari tempat parkir secara otomatis hingga menjemput pemiliknya di titik tertentu. (Istimewa)
JawaPos.com - Omoda & Jaecoo menggelar Super Intelligent Experience Lab di China pada 19–21 Oktober 2026. Kegiatan ini memperkenalkan teknologi berkendara pintar, termasuk sistem parkir otomatis dan kecerdasan buatan (AI).
Dua teknologi yang menjadi sorotan adalah Super Intelligent Valet Parking (SIVP) dan Super Intelligent AI Space (SIAS). Keduanya dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat berkendara.
Mobil Bisa Parkir dan Menjemput Pengguna
SIVP memungkinkan mobil mencari tempat parkir dan memarkirkan kendaraan secara otomatis. Teknologi ini juga memiliki fitur Smart Summon yang memungkinkan mobil datang ke titik penjemputan pengguna.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, SIVP mengandalkan 27 sensor yang terdiri dari tiga radar gelombang milimeter, 11 kamera, 12 sensor ultrasonik, dan satu LiDAR DToF.
Saat menjalankan fungsi parkir otomatis, kecepatan maksimum kendaraan dibatasi hingga 10 km/jam. Sistem ini dirancang untuk membantu mobil bermanuver di area parkir yang kompleks sekaligus menghindari berbagai rintangan.
Sudah Diperkenalkan di Indonesia
Teknologi SIVP sebelumnya diperkenalkan di Indonesia melalui Jaecoo J7 SHS-P SIVP pada ajang GIIAS 2026. Sebelum diperkenalkan, teknologi tersebut juga menjalani pengujian di sejumlah area parkir di Jakarta.
Head of Product Omoda & Jaecoo Indonesia, Ryan Ferdiean, mengatakan pengenalan di GIIAS menjadi langkah awal untuk memperkenalkan teknologi tersebut kepada masyarakat Indonesia.
“Ke depan, fokus kami bukan hanya memperkenalkan teknologinya, tetapi juga memastikan SIVP dapat memberikan manfaat dalam penggunaan sehari-hari,” ujarnya.
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