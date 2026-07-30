Jaecoo Perkenalkan Teknologi Parkir Otomatis SIVP di GIIAS 2026, Diluncurkan Pertama Kali di Indonesia

Super Intelligent Valet Parking (SIVP) yang disematkan pada Jaecoo J7 SHS-P SIVP. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Omoda & Jaecoo memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkenalkan teknologi terbaru di bidang intelligent driving.
Salah satu inovasi yang dibawa adalah Super Intelligent Valet Parking (SIVP) yang disematkan pada Jaecoo J7 SHS-P SIVP.
Teknologi itu dirancang buat membantu pengguna menghadapi tantangan berkendara di kawasan perkotaan yang semakin padat.
Mulai dari sulit mencari ruang parkir hingga tingginya mobilitas harian, SIVP diklaim mampu memberikan pengalaman berkendara yang lebih praktis dan nyaman. "Kami melihat perubahan kebutuhan konsumen seiring berkembangnya mobilitas perkotaan.
Pengguna kini tidak hanya menginginkan kendaraan dengan teknologi canggih, tetapi juga teknologi yang membantu menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi setiap hari.
Bagi kami, inovasi harus selalu berangkat dari kebutuhan nyata konsumen," ujar Jim Ma, Business Unit Director of Omoda & Jaecoo Indonesia di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (30/7).
SIVP mengusung konsep "Come to You, Park for You" yang memungkinkan kendaraan melakukan parkir secara mandiri sekaligus mendatangi pemiliknya saat dipanggil.
Sistem ini memiliki dua fungsi utama, yakni smart parking, di mana mobil dapat mencari dan menempati ruang parkir secara otomatis, serta smart summon yang memungkinkan kendaraan bergerak sendiri menuju titik penjemputan setelah dipanggil melalui aplikasi.
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