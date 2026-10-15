BMW i3 Tempuh 1.213 Km Sekali Isi Daya, Baterai Generasi Baru Mulai Diproduksi

BMW mulai memproduksi massal baterai generasi keenam di China. (CNC/Yiche)
JawaPos.com - BMW mulai memproduksi massal baterai generasi keenam di Shenyang, China, pada 15 Oktober 2026. Teknologi baterai terbaru ini akan digunakan pada lini mobil listrik Neue Klasse, termasuk BMW iX3 dan i3.
Pengembangan fasilitas produksi tersebut menelan investasi 10 miliar yuan atau sekitar USD 1,5 miliar. Area fasilitasnya mencapai 240.000 meter persegi, sekitar lima kali lebih luas dibandingkan fasilitas produksi baterai BMW yang sudah ada di wilayah tersebut.
Melansir dari laman CNC, teknologi ini menjadi bagian dari strategi BMW untuk meningkatkan kemampuan mobil listrik, mulai dari jarak tempuh hingga kecepatan pengisian daya.
BMW i3 Tempuh 1.213 Km Sekali Isi Daya
Untuk menunjukkan kemampuan platform Neue Klasse, BMW memperkenalkan i3 50L, sedan listrik yang dirancang khusus untuk pasar China.
Dalam pengujian jarak jauh, mobil tersebut menempuh 1.213 kilometer hanya dengan sekali pengisian daya. Kendaraan tiba di tujuan dengan sisa baterai 1 persen.
Hasil tersebut setara dengan 118 persen dari jarak tempuh resmi yang menjadi acuan pengujian. Selama perjalanan yang meliputi jalan tol, jalan nasional, dan jalan perkotaan, konsumsi energinya tercatat 8,8 kWh per 100 kilometer.
Mobil pengujian ini menggunakan baterai berkapasitas 113,4 kWh dengan arsitektur tegangan tinggi 800 volt.
Pengisian Cepat hingga 400 kW
Selain jarak tempuh, teknologi baterai baru BMW mendukung pengisian cepat berdaya hingga 400 kW. Sistem tersebut diklaim mampu menambah jarak tempuh hingga 400 kilometer dalam waktu sekitar 10 menit, bergantung pada kondisi pengisian dan kendaraan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022