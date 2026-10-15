BMW i3 Tempuh 1.213 Km Sekali Isi Daya, Baterai Generasi Baru Mulai Diproduksi

JawaPos.com - BMW mulai memproduksi massal baterai generasi keenam di Shenyang, China, pada 15 Oktober 2026. Teknologi baterai terbaru ini akan digunakan pada lini mobil listrik Neue Klasse, termasuk BMW iX3 dan i3.

Pengembangan fasilitas produksi tersebut menelan investasi 10 miliar yuan atau sekitar USD 1,5 miliar. Area fasilitasnya mencapai 240.000 meter persegi, sekitar lima kali lebih luas dibandingkan fasilitas produksi baterai BMW yang sudah ada di wilayah tersebut.

Melansir dari laman CNC, teknologi ini menjadi bagian dari strategi BMW untuk meningkatkan kemampuan mobil listrik, mulai dari jarak tempuh hingga kecepatan pengisian daya.

BMW i3 Tempuh 1.213 Km Sekali Isi Daya

Untuk menunjukkan kemampuan platform Neue Klasse, BMW memperkenalkan i3 50L, sedan listrik yang dirancang khusus untuk pasar China.

Dalam pengujian jarak jauh, mobil tersebut menempuh 1.213 kilometer hanya dengan sekali pengisian daya. Kendaraan tiba di tujuan dengan sisa baterai 1 persen.

Hasil tersebut setara dengan 118 persen dari jarak tempuh resmi yang menjadi acuan pengujian. Selama perjalanan yang meliputi jalan tol, jalan nasional, dan jalan perkotaan, konsumsi energinya tercatat 8,8 kWh per 100 kilometer.

Mobil pengujian ini menggunakan baterai berkapasitas 113,4 kWh dengan arsitektur tegangan tinggi 800 volt.

Pengisian Cepat hingga 400 kW