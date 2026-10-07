Penjualan Mobil September 2026 Tembus 79 Ribu Unit, Naik 28 % Secara Tahunan

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil pada September ini. Hasilnya, penjualan kendaraan tampak masih berada di tren positif dibanding tahun lalu.

Berdasarkan data terbaru Gaikindo, penjualan mobil secara whole sales pada September tercatat 79.540 unit atau turun 2,7 persen secara month to month dibandingkan Agustus 2026. Di bulan delapan, penjualannya mencapai 81.757 unit.

Penjualan mobil secara retail juga mengalami penurunan 2,6 persen secara mtm, dengan capaian 81.243 unit, lebih rendah dibandingkan Agustus 2026 yang membukukan 83.421 unit.

Namun, jika dilihat secara tahunan atau Year-to-Year (YtY), penjualan whole sales justru naik signifikan 28,1 persen. Pada September ini, penjualan whole sales mencapai 79.540 unit, meningkat dari periode yang sama pada tahun lalu yang mencatat 62.090 unit.