Motor Tiba-Tiba Bau Bensin? Jangan Diabaikan, Ini 7 Penyebabnya 

JawaPos.com - Bau bensin yang muncul dari motor terkadang dianggap sebagai hal biasa, terutama setelah mengisi bahan bakar.

Namun, jika aroma bensin terasa sangat kuat, terus muncul meski motor tidak baru saja diisi, atau tercium ketika sedang berkendara, kondisi tersebut sebaiknya tidak diabaikan.

Bau bensin yang tidak biasa dapat berasal dari beberapa bagian motor, mulai dari tangki, selang bahan bakar, hingga sistem pembakaran.

Selain membuat tidak nyaman, kebocoran atau gangguan pada sistem bahan bakar juga bisa meningkatkan risiko masalah yang lebih serius.

Berikut 7 penyebab motor yang tiba-tiba berbau bensin!

1. Tutup Tangki Bahan Bakar Tidak Rapat Salah satu penyebab sederhana motor mengeluarkan bau bensin adalah tutup tangki yang tidak terpasang dengan benar. Kondisi ini dapat membuat uap bahan bakar lebih mudah keluar sehingga aroma bensin menjadi lebih terasa.

Setelah mengisi bensin, pastikan tutup tangki sudah terpasang dan terkunci dengan baik. Jika bau tetap muncul meski tutup sudah rapat, periksa bagian tersebut untuk memastikan tidak ada kerusakan pada karet atau mekanismenya.



2. Bensin Tumpah saat Mengisi BBM Bensin yang tumpah di sekitar tangki atau bodi motor juga dapat menjadi sumber bau. Aroma biasanya akan terasa cukup kuat sesaat setelah pengisian bahan bakar, terutama jika bensin mengenai bagian motor yang berada di sekitar tangki.