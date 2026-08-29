HP Android Cepat Panas? 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Bisa Jadi Penyebabnya

JawaPos.com - HP Android yang terasa panas saat digunakan tentu bikin tidak nyaman.

Apalagi jika suhu perangkat meningkat padahal kamu hanya melakukan aktivitas ringan seperti membuka media sosial, menonton video, atau berkirim pesan. Kondisi ini tidak selalu berarti HP mengalami kerusakan.

Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sehari-hari justru bisa membuat HP bekerja lebih keras dan menghasilkan panas berlebih. Mulai dari menggunakan HP sambil dicas hingga terlalu banyak aplikasi berjalan di latar belakang.

Berikut 6 kebiasaan yang bisa menjadi penyebabnya!

1. Menggunakan HP Sambil Dicas Kebiasaan menggunakan HP ketika sedang mengisi daya dapat membuat perangkat lebih cepat panas. Saat dicas, baterai memang menghasilkan panas sebagai bagian dari proses pengisian, kemudian penggunaan aplikasi secara bersamaan menambah beban kerja prosesor.

Jika dilakukan terus-menerus, terutama ketika kamu menjalankan aplikasi berat seperti game atau melakukan streaming video, suhu HP bisa meningkat lebih cepat. Sebaiknya biarkan HP beristirahat ketika sedang dicas, khususnya jika perangkat sudah terasa panas.