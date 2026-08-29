Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Minggu, 30 Agustus 2026 | 06.38 WIB

HP Android Cepat Panas? 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Bisa Jadi Penyebabnya

Ilustrasi HP Android. (Pexels) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels)

JawaPos.com - HP Android yang terasa panas saat digunakan tentu bikin tidak nyaman.

Apalagi jika suhu perangkat meningkat padahal kamu hanya melakukan aktivitas ringan seperti membuka media sosial, menonton video, atau berkirim pesan. Kondisi ini tidak selalu berarti HP mengalami kerusakan.

Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sehari-hari justru bisa membuat HP bekerja lebih keras dan menghasilkan panas berlebih. Mulai dari menggunakan HP sambil dicas hingga terlalu banyak aplikasi berjalan di latar belakang.

Berikut 6 kebiasaan yang bisa menjadi penyebabnya!

1. Menggunakan HP Sambil Dicas

Kebiasaan menggunakan HP ketika sedang mengisi daya dapat membuat perangkat lebih cepat panas. Saat dicas, baterai memang menghasilkan panas sebagai bagian dari proses pengisian, kemudian penggunaan aplikasi secara bersamaan menambah beban kerja prosesor.

Jika dilakukan terus-menerus, terutama ketika kamu menjalankan aplikasi berat seperti game atau melakukan streaming video, suhu HP bisa meningkat lebih cepat. Sebaiknya biarkan HP beristirahat ketika sedang dicas, khususnya jika perangkat sudah terasa panas.

2. Terlalu Lama Bermain Game

Game dengan grafis tinggi membutuhkan kinerja prosesor dan GPU yang lebih besar. Semakin berat pekerjaan yang dilakukan komponen tersebut, semakin banyak energi yang digunakan dan semakin tinggi pula panas yang dihasilkan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp 10.371 T per Juli 2026, BI Ungkap Pemicunya - Image
Ekonomi

Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp 10.371 T per Juli 2026, BI Ungkap Pemicunya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 16.40 WIB

Bayi yang Alami GERD Bisa Sulit Naik Berat Badan, Dokter Jelaskan Penyebabnya - Image
Parenting

Bayi yang Alami GERD Bisa Sulit Naik Berat Badan, Dokter Jelaskan Penyebabnya

Selasa, 30 Juni 2026 | 23.55 WIB

Data Pribadi di Indonesia Mudah 'Dipanen' Hacker, Pakar Ungkap Penyebab Utamanya - Image
Teknologi

Data Pribadi di Indonesia Mudah 'Dipanen' Hacker, Pakar Ungkap Penyebab Utamanya

Kamis, 28 Mei 2026 | 17.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore