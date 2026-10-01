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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.31 WIB

Kondisi Armada Bekas Tak Seragam, Pemeriksaan Jadi Langkah Penting sebelum Dijual

Ilustrasi proses inspeksi mobil bekas. (Istimewa) - Image

Ilustrasi proses inspeksi mobil bekas. (Istimewa)

 
 

JawaPos.com - Perusahaan yang memiliki puluhan kendaraan dengan merek, tipe, dan tahun produksi sama belum tentu memiliki kondisi armada yang seragam.

Pola penggunaan, jarak tempuh, hingga perawatan dapat membuat kondisi setiap unit berbeda setelah digunakan selama beberapa tahun.

Armada yang digunakan dalam satu perusahaan belum tentu memiliki kondisi yang sama,” ujar CEO Garasi.id Ardy Alam.

Menurut Ardy, perbedaan kondisi tersebut perlu diketahui sebelum perusahaan mengambil keputusan terkait pelepasan kendaraan. Pemeriksaan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual setiap unit.

Hal itu menjadi relevan ketika kendaraan operasional perusahaan masuk ke pasar mobil bekas. Data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada September 2026 menyebut volume pasar mobil bekas berada di kisaran 1,6–1,7 juta unit per tahun.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penjualan mobil baru yang berada di kisaran 800 ribu unit per tahun.
Di sisi lain, kendaraan bekas juga mulai mendapat tempat dalam kebutuhan operasional perusahaan.

Data Fleet & Mobility Barometer 2026 mencatat 45 persen perusahaan telah memasukkan kendaraan bekas ke dalam armadanya.

Ardy mengatakan, kondisi kendaraan perlu dipetakan berdasarkan data sebelum unit ditawarkan kepada calon pembeli. Tahun produksi dan angka pada odometer belum cukup untuk menggambarkan kondisi sebuah kendaraan secara menyeluruh.
“Perusahaan dapat menentukan langkah yang tepat berdasarkan data,” tutur Ardy.

Sebagai contoh, dua mobil yang sama-sama telah digunakan selama lima tahun dan memiliki angka odometer serupa dapat mempunyai kondisi berbeda.

Salah satunya mungkin mendapatkan perawatan rutin dengan kondisi kaki-kaki yang masih baik, sedangkan unit lain lebih sering digunakan di jalan dengan kondisi berat sehingga membutuhkan perhatian pada sejumlah komponen.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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