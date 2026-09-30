MG 07 Wagon Mulai Diuji di Jalan, Bukan Sedan Lagi dan Dibekali LiDAR

MG 07 Wagon yang masih dalam baluta kamuflase. (Istimewa)
JawaPos.com - MG diam-diam sedang menyiapkan varian baru dari MG 07 untuk pasar China. Bukan lagi sedan, model terbaru ini hadir dalam bentuk station wagon dan kini mulai menjalani pengujian di jalan raya.
Foto dari mata-mata terbaru memperlihatkan MG 07 Wagon dalam kondisi kamuflase. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah keberadaan unit LiDAR yang dipasang di atap.
Dimungkinkan mobil ini akan dibekali sistem bantuan mengemudi canggih yang dikembangkan bersama Momenta.
Model wagon ini sebelumnya terungkap pada akhir Juli 2026 setelah Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional China mempublikasikan gambar resmi kendaraan tersebut.
Dengan munculnya foto uji jalan terbaru, peluncuran MG 07 Wagon diperkirakan semakin dekat.
Tampak dari foto yang didapat pada bagian depan MG 07 Wagon terlihat memiliki desain hampir sama dengan versi sedan.
Lampu utama berbentuk C ganda masih dipertahankan. Begitu pula desain pilar A dan kaca depan yang terlihat memiliki kemiripan dengan MG 07 sedan.
Untuk dimensinya, MG 07 memiliki panjang 4.886 mm, lebar 1.900 mm dan tinggi 1.478 mm, dengan jarak sumbu roda mencapai 2.825 mm.
Sedan tersebut menggunakan suspensi MacPherson strut di depan dan multi-link di belakang, dilengkapi sistem peredaman yang dapat disesuaikan.
Menggunakan pelek dua warna dengan desain tujuh palang, yang sebelumnya terlihat pada sedan MG 07.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022