MG 07 Wagon Mulai Diuji di Jalan, Bukan Sedan Lagi dan Dibekali LiDAR

JawaPos.com - MG diam-diam sedang menyiapkan varian baru dari MG 07 untuk pasar China. Bukan lagi sedan, model terbaru ini hadir dalam bentuk station wagon dan kini mulai menjalani pengujian di jalan raya.

Foto dari mata-mata terbaru memperlihatkan MG 07 Wagon dalam kondisi kamuflase. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah keberadaan unit LiDAR yang dipasang di atap.

Dimungkinkan mobil ini akan dibekali sistem bantuan mengemudi canggih yang dikembangkan bersama Momenta.

Model wagon ini sebelumnya terungkap pada akhir Juli 2026 setelah Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional China mempublikasikan gambar resmi kendaraan tersebut.

Dengan munculnya foto uji jalan terbaru, peluncuran MG 07 Wagon diperkirakan semakin dekat.

Desain Depan Mirip MG 07 Sedan Tampak dari foto yang didapat pada bagian depan MG 07 Wagon terlihat memiliki desain hampir sama dengan versi sedan.

Lampu utama berbentuk C ganda masih dipertahankan. Begitu pula desain pilar A dan kaca depan yang terlihat memiliki kemiripan dengan MG 07 sedan.

Untuk dimensinya, MG 07 memiliki panjang 4.886 mm, lebar 1.900 mm dan tinggi 1.478 mm, dengan jarak sumbu roda mencapai 2.825 mm.

Sedan tersebut menggunakan suspensi MacPherson strut di depan dan multi-link di belakang, dilengkapi sistem peredaman yang dapat disesuaikan.