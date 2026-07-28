Jangan Tergiur Promo! Suzuki Bagi Tips 7 Hal Penting yang Wajib Dicek Sebelum Beli Mobil Baru

Suzuki XL7 Ne Alpha Hybrid. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Membeli mobil baru merupakan keputusan finansial yang membutuhkan pertimbangan matang. Selain membandingkan harga dan spesifikasi, calon pembeli juga perlu memastikan kualitas kendaraan, layanan purna jual, hingga kondisi unit saat proses serah terima.
Dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, konsumen dapat menghindari potensi masalah sekaligus memperoleh kendaraan yang benar-benar siap digunakan.
Memilih mobil baru bukan sekadar menentukan desain atau merek yang sesuai selera. Ada sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan agar investasi kendaraan memberikan manfaat jangka panjang dan sesuai kebutuhan.
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) membagikan sejumlah langkah yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat sebelum memutuskan membeli mobil baru, mulai dari proses memilih kendaraan hingga pemeriksaan unit saat serah terima.
Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, mengatakan pembelian mobil harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, tidak hanya harga maupun fitur.
"Pembelian mobil merupakan investasi jangka panjang. Karena itu konsumen perlu memastikan spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan, kualitas produk terjamin, serta didukung layanan purna jual yang memadai. Saat serah terima, konsumen juga berhak melakukan pengecekan akhir untuk memastikan mobil dalam kondisi prima," ujar Donny.
Langkah pertama adalah menentukan jenis kendaraan yang paling sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Pertimbangkan kapasitas penumpang, konsumsi bahan bakar, fitur keselamatan, hingga biaya operasional sebelum mengambil keputusan.
Calon pembeli juga disarankan membandingkan beberapa model dari berbagai merek agar memperoleh gambaran mengenai keunggulan dan kekurangan masing-masing kendaraan.
Test drive menjadi tahapan penting sebelum membeli mobil. Melalui uji coba langsung, konsumen dapat merasakan kenyamanan berkendara, performa mesin, posisi mengemudi, hingga kemudahan mengoperasikan berbagai fitur yang tersedia.
Pengalaman tersebut sering kali menjadi faktor penentu sebelum memilih kendaraan.
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