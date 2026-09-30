Hyundai Palisade Hybrid Sumbang 72,1 Persen Penjualan, Tembus 281.920 Unit di Tangan Konsumen

JawaPos.com - Hyundai Palisade generasi kedua terus menunjukkan performa penjualan positif di pasar global. Terutama pada varian hybrid yang kontribusinya semakin besar terhadap total penjualan SUV tersebut sepanjang 2026.

Performa ini di bukukan Hyundai Motor Company dimana varian hybrid menyumbang 72,1 persen dari total penjualan Palisade selama Januari hingga Agustus 2026.

Dinformasikan bahwa dalam periode tersebut, penjualan Palisade secara keseluruhan mencapai sekitar 120.000 unit.

Mengutip laporan Yonhap, Rabu (30/9), performa tersebut memperlihatkan tingginya minat konsumen terhadap Palisade generasi terbaru, khususnya model dengan teknologi elektrifikasi.

Hyundai Palisade generasi kedua sendiri mulai diperkenalkan secara global pada Januari 2025. Hingga Agustus 2026 atau sekitar 20 bulan sejak peluncuran, total penjualannya telah mencapai 281.920 unit.

Dengan capaian tersebut, penjualan Palisade generasi kedua rata-rata berada di kisaran 15.000 unit per bulan. Generasi terbaru Palisade hadir sekitar enam tahun setelah generasi pertamanya diperkenalkan pada Desember 2018.

Hyundai melakukan perubahan cukup besar pada desain dan kemasan SUV ini untuk memperkuat karakter kendaraan keluarga berukuran besar.

Bila melihat desain tampilan Palisade generasi kedua mengusung desain yang memadukan karakter SUV yang tegas dengan aspek fungsionalitas.

Dimensinya juga tergolong besar, dengan panjang sekitar 5.060-5.065 mm, lebar 1.980 mm, tinggi 1.805 mm, serta jarak sumbu roda 2.970 mm.