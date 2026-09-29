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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 29 September 2026 | 18.44 WIB

Tren Baru Komunitas Otomotif, Gowes Jadi Aktivitas di Sela Touring

Ilustrasi : Komunitas mobil tak sekedar touring, gowes dengan sepeda juga menjadi tren. - Image

Ilustrasi : Komunitas mobil tak sekedar touring, gowes dengan sepeda juga menjadi tren.

JawaPos.com - Kegiatan komunitas otomotif selama ini identik dengan touring, konvoi, kopdar hingga pameran kendaraan. Namun, aktivitas para penggemar otomotif kini semakin beragam.

Di sela kegiatan yang berkaitan dengan mobil dan sepeda motor, bersepeda atau gowes mulai menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan sejumlah komunitas.

Jika touring memungkinkan anggota komunitas menikmati perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, gowes memberikan kesempatan untuk beraktivitas secara fisik sekaligus menikmati lingkungan sekitar dengan ritme yang lebih santai.

Fenomena tersebut juga tidak lepas dari perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan yang semakin memperhatikan kesehatan, aktivitas fisik dan mobilitas rendah emisi.

Bagi sebagian penggemar otomotif, bersepeda bukan berarti meninggalkan hobi terhadap mobil maupun sepeda motor. Justru, sepeda bisa menjadi aktivitas pendamping. 

Pola seperti ini membuat komunitas tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya pemilik kendaraan, tetapi juga berkembang menjadi ruang interaksi dengan berbagai aktivitas.

Karena itu, aktivitas gowes juga mulai menarik perhatian masyarakat urban yang ingin tetap aktif bergerak sekaligus mencari alternatif aktivitas di tengah rutinitas perkotaan.

Perkembangan tren bersepeda juga membuat pilihan produk semakin beragam. Masyarakat kini dapat memilih jenis sepeda sesuai kebutuhan, mulai dari road bike, mountain bike, city bike hingga sepeda listrik.

Promo Sepeda Mulai Bermunculan

Produk speda yang sedang jadi tren. (Istimewa)

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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