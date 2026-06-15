90 Peserta Ramaikan Camping Perdana Komunitas Hyundai Santa Fe di Kuningan

JawaPos.com - Aktivitas komunitas otomotif kini tidak lagi sebatas kopdar dan touring. Tren wisata alam berbasis kendaraan atau camping bersama mulai menjadi pilihan baru bagi banyak komunitas mobil di Indonesia.

Hal inilah yang terlihat dalam gelaran SOCI Summer Camp 2026, kegiatan camping nasional pertama yang diselenggarakan oleh Santa Fe Owners Community Indonesia (SOCI) di Desa Wisata Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat, pada 13-14 Juni 2026.

Kegiatan yang diikuti sekitar 90 peserta tersebut menjadi momentum penting bagi komunitas pemilik Hyundai Santa Fe yang selama ini dikenal aktif menggelar touring lintas daerah.

Dalam keterangan resminya, Senin (15/6) acara ini tidak hanya dihadiri anggota, acara ini juga melibatkan pasangan dan anak-anak sehingga menghadirkan suasana kekeluargaan yang lebih kuat.

Berdiri sejak Oktober 2010, SOCI merupakan salah satu komunitas pengguna Hyundai Santa Fe terbesar di Indonesia dengan sekitar 400 anggota aktif yang tersebar di berbagai wilayah.

Selama ini komunitas tersebut dikenal dengan semangat "Sharing, Caring, dan Touring". Namun setelah sukses menggelar kegiatan camping nasional pertamanya, muncul satu aktivitas baru yang semakin identik dengan komunitas ini, yakni camping.

Peserta SOCI Summer Camp 2026 datang dari berbagai chapter, mulai dari Banten, Jabodebek, Pasundan, Joglosemar hingga wilayah Indonesia Timur.

Kehadiran anggota dari berbagai daerah menjadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi berskala nasional yang jarang terjadi dalam aktivitas rutin komunitas.

Menurut Koordinator Acara SOCI Summer Camp 2026, Ariska Dwi Putra, konsep camping dipilih karena dinilai lebih efektif dalam membangun kedekatan antaranggota dibandingkan pertemuan singkat atau komunikasi melalui media digital.