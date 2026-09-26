Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 27 September 2026 | 02.17 WIB

Simak Alasan Zeekr Tunda Peluncuran di Indonesia, 009 dan 7X Meluncur Awal 2027

Zeekr 009 yang rencanannya akan dipasarkan di Indonesia. (Dony/JawaPos.com) - Image

Zeekr 009 yang rencanannya akan dipasarkan di Indonesia. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Zeekr menunda rencana membawa dua model listrik terbarunya ke pasar Indonesia. Perubahan platform baterai dari 400 volt ke 800 volt yang sedang berlangsung di China menjadi salah satu alasan peluncuran dilakukan lebih lambat dari rencana sebelumnya.

Dua model yang disiapkan untuk pasar Indonesia tersebut adalah Zeekr 009 dan Zeekr 7X. Keduanya telah beberapa kali diperkenalkan dalam pameran otomotif di Indonesia dan mendapat respons positif dari calon konsumen.

Constantinus Herlijoso, Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia  mengatakan perubahan teknologi baterai di pasar global membuat perusahaan perlu menyesuaikan waktu peluncuran di Indonesia.

"Lebih karena posisi Zeekr saat ini secara global ada perubahan platform baterai dari 400 volt ke 800 volt. Proses itu sedang berjalan di China," ujar Herlijoso, Sabtu (26/9) di Kawasan Bintaro.

Kondisi tersebut membuat Zeekr memilih menunda sedikit rencana pengenalan kedua model tersebut di Indonesia. Peluncurannya ditargetkan berlangsung pada awal 2027.

Zeekr 009 dan 7X Masuk Indonesia Secara CBU

Pada tahap awal, Zeekr memastikan 009 dan 7X akan didatangkan ke Indonesia dalam bentuk Completely Built Up (CBU) atau kendaraan yang diimpor secara utuh.

"Di tahap awal kita akan bawa mobil CBU dulu. Mungkin setelah itu kita akan melakukan perakitan," kata perwakilan Zeekr.

Zeekr 009 diperkirakan hadir lebih dahulu dibandingkan 7X. Keduanya masih berada dalam rentang waktu yang berdekatan pada kuartal pertama 2027.

"Yang pertama kurang lebih akan hampir bersamaan, mungkin 009 akan lebih awal dibanding 7X," ujarnya.

Dengan demikian, konsumen Indonesia masih perlu menunggu hingga 2027 untuk mendapatkan kedua model listrik tersebut secara resmi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Zeekr 009 Siap Ramaikan Segmen MPV Listrik Premium di Tanah Air - Image
Otomotif

Zeekr 009 Siap Ramaikan Segmen MPV Listrik Premium di Tanah Air

Rabu, 22 Juli 2026 | 05.23 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore